Victòria als despatxos del FS Sabadell Femení, que agafa aire i puja fins al vuitè lloc

Tres punts caiguts del cel per al conjunt arlequinat, que va impugnar el partit de la primera jornada de lliga davant del Ripollet per alineació indeguda d’una jugadora que arrossegava una sanció de la temporada passada. En aquell duel, les visitants es van imposar per 0-2 en un enfrontament molt competit que no es va decidir fins al tram final.
L’equip entrenat per Xavi Muñoz va fer la reclamació pertinent, entenent que la jugadora implicada no podia participar i, malgrat que en primera instància la resolució va donar la raó a les ripolletenques, el jutge d’apel·lació ha sentenciat en favor del FS Sabadell Femení que, a l’espera d’una possible impugnació a instàncies superiors, suma tres punts vitals en la lluita per la permanència, tot just uns dies després de caure davant del Futsal Mataró (1-3).
Amb aquest triomf als despatxos, les sabadellenques pugen fins a la vuitena posició i se situen amb nou punts, tres victòries i quatre derrotes, abans de visitar un Feme Castellón, avui dissabte a les 16 h, que han superat en la classificació gràcies a aquesta resolució. Les arlequinades buscaran un altre triomf balsàmic a terres castellonenques. Per a preparar el duel, les de Muñoz van tenir, dimecres passat, un entrenament curiós amb la visita de la selecció filipina, que estava fent una estada a la zona i es va imposar per 0-4. Anteriorment, el conjunt asiàtic també va golejar El Ático, de Primera Catalana, en la seva preparació a Sabadell.
A Segona B, el CN Sabadell buscarà donar continuïtat al triomf del cap de setmana a la pista de l’Hospitalet (3-4) amb un nou desplaçament, ara davant del Montesión, avui dissabte a les 11 h. Els nedadors, que són vuitens, intentaran acostar-se, una mica més, a la zona de privilegi de la classificació davant d’un equip que en vuit jornades només ha aconseguit un triomf. Una categoria per sota, a Tercera, l’Escola Pia torna després de la setmana d’aturada amb un duel a la pista del Cerdanyola, que també ha baixat i ha arrencat la lliga amb dubtes. Avui a les 18:15 h.