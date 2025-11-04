El Cercle Sabadellès 1856 aconsegueix la permanència a la màxima categoria del tennis estatal

L'equip masculí de tennis del Cercle Sabadellès 1856 va certificar la seva permanència a Primera Categoria del Campionat d’Espanya per Equips després d’imposar-se amb autoritat per 4-1 al Club Móstoles Tenis, en l’eliminatòria disputada al Real Murcia Club de Tenis 1919 aquest cap de setmana.
L’equip sabadellenc va demostrar solidesa i ambició en una jornada decisiva per mantenir-se entre l’elit del tennis estatal. Els jugadors dirigits pel capità Òscar Hernández Pérez van respondre amb un alt nivell de joc i una actitud impecable en els moments clau de l’enfrontament. Els punts van arribar en els partits individuals, amb les victòries d’Alberto Barroso (6-4, 6-2), Richard Zusman (6-2, 6-1), Georgii Kravchenko (6-2, 6-2) i Noah López (6-0, 6-0). L’únic punt favorable al conjunt madrileny va ser per la retirada d’Adrià Soriano, quan el partit es trobava igualat.
Amb aquest resultat, el Cercle Sabadellès 1856 tanca la temporada amb l’objectiu complert i consolida la seva presència a la màxima categoria nacional. El capità Òscar Hernández va destacar que "sabíem que seria una eliminatòria exigent, però l’actitud i el compromís de tots els jugadors han estat exemplars. Aquest resultat ens dona confiança per seguir creixent i consolidar el projecte esportiu del Cercle a Primera Categoria". "Aconseguir aquesta permanència és el resultat de la feina ben feta i del compromís d’un grup que ha sabut competir amb orgull i companyonia", va assenyalar el president del club, Josep Lluís Llusià.
El conjunt sabadellenc afronta el futur amb optimisme i ja té la mirada posada en el pròxim repte: el Campionat de Catalunya, que se celebrarà del 9 al 12 de desembre a les instal·lacions de la Emilio Sánchez Academy. Després del subcampionat de l'any passat, l'objectiu enguany és tornar a lluitar pel títol.