La increïble dinàmica del CN Sabadell: set victòries consecutives i prop de tres mesos sense perdre a Segona B

Des del 20 de setembre, en la segona jornada de lliga a la pista del Canet, el Club Natació no perd en el grup 3 de Segona B. Dissabte es compliran els tres mesos. Una dinàmica espectacular que ja dura dotze partits després de l'últim triomf, el setè consecutiu, davant del Sant Quirze (5-2) en el derbi vallesà al pavelló del Nord. "Cada partit és un món en aquesta categoria, però l'equip està sabent tirar endavant tots els contextos. Contra Sant Quirze, jugàvem contra un equip que té molt exjugador del Club i sabíem que sortirien molt motivats en els primers minuts. Vam saber avançar-nos en els primers instants i competir per sumar els punts", afirma el tècnic, Jordi Marín.
Els nedadors van encarar la victòria molt de pressa, amb dianes d'Aleix Molist i German Escudero en els primers minuts. Antonio 'Gordillo' va retallar per als vallesans, però ràpidament Molist va fer el tercer. Al segon temps, Luis García va obrir escletxa i, malgrat que el mateix 'Gordillo' va tornar a anotar, un German Escudero en estat de gràcia va tancar el marcador. El '8' del conjunt sabadellenc s'està destapant com a golejador aquesta temporada i ja suma deu dianes. "No és una sorpresa perquè sempre ha estat un jugador molt important en el seu rol. L'única diferència és que està trobant la porteria amb més facilitat enguany. Ha donat una passa endavant en aquest sentit. És molt disciplinat i me n'alegro molt per ell. El valorem molt dins l'equip", apunta Marín.
El CN Sabadell és ara tercer amb trenta punts, en zona de play-off, amb cinc de marge respecte a l'Hopsitalet Bellsport, principal perseguidor ara mateix en la quarta plaça. La dinàmica de resultats ha servit per distanciar-se de la part mitjana-alta de la taula i demostrar que s'està en el grup capdavanter de la lliga. "Estem amb molta confiança tots. Quan ens trobem una situació negativa en un partit sempre pensem a donar-li la volta. Potser és el millor moment des que estic al Club", assegura l'entrenador. Per sobre, el filial de Palma suma 32 punts i el líder Futsal Mataró en té 36. "Últimament estem parlant molt d'això. Ara que hem arribat a la zona important hem d'aconseguir mantenir el ritme que han posat els dos primers des de l'inici de la competició. El repte és continuar sumant cada setmana", analitza.
L'efemèride és encara més grossa amb el context. Després de perdre les dues primeres jornades de competició i tenir un inici amb algun empat que podia generar dubtes, els nedadors van agafar la velocitat de creuer i ja no han tret el peu de l'accelerador malgrat que han tingut diverses baixes importants. Alex Llamas està fora per una lesió de llarga durada, Raúl Martín podria reaparèixer després de l'aturada nadalenca, però porta algunes setmanes sense poder jugar, també David Estévez hauria de reaparèixer aviat i altres jugadors estructurals com Marc Pérez o Juanfran Hervás s'han perdut algun partit per molèsties en aquest tram. "És un dels encerts d'aquesta temporada: apostar per una plantilla llarga i donar importància a tots. Quan els més joves han agafat un rol de més minuts, han estat al nivell necessari. Continuem creixent com a equip i ho fem junts", diu Marín.
Ara, tancaran el 2025 i la primera volta de competició a la pista de Les Corts (dissabte, 19 h) que ocupa la novena posició, amb 21 punts, i arriba al duel després de guanyar a domicili l'Hospitalet (1-2). "És una pista molt complicada. Ells sempre juguen amb marcadors curts i saben competir molt bé. Ens costarà molt treure els punts, però estem preparats per afrontar el partit com toca. Guanyar seria tancar una primera volta espectacular i esperem poder-ho aconseguir", diu el tècnic. Un nou repte per continuar una ratxa espectacular.