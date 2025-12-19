La sabadellenca Nona Pérez, candidata a millor waterpolista d'Europa del 2025: "No m'ho esperava. És un orgull"

Una sabadellenca podria ser la millor waterpolista d'Europa per tercera vegada en la història. Després de Maica Garcia (2014) i Judith Forca (2022), Nona Pérez ha estat nominada com a una de les cinc finalistes al premi que dona cada any la European Aquatics. "No m'ho esperava. La veritat és que em va sorprendre molt. Tinc un rol no tan valorat dins l'aigua i en els premis individuals és més complicat rebre un reconeixement. Per mi és un orgull i un honor", assegura la jugadora del CN Sant Andreu.
Pérez comparteix nominació amb les gregues Eleftheria Plevritou, Foteini Tricha i la portera Ioanna Stamatopoulou, que es van proclamar campiones del món amb el combinat hel·lènic l'estiu passat, i també amb l'exjugadora de l'Astralpool CN Sabadell, Rita Keszthelyi. La golejadora hongaresa va ser clau en el títol de lliga sabadellenc i també en la plata mundial de la seva selecció. Com a curiositat, en la categoria masculina del premi hi ha una destacada presència vallesana, però de la ciutat veïna. Els terrassencs Bernat Sanahuja i Álvaro Granados són candidats al guardó juntament amb el serbi Dusan Mandic, l'hongarès Krisztian Manhercz i el grec Stylianos Argyropoulos. Les votacions estan actives fins al 31 de desembre al web oficial de la European Aquatics.
Entre els mèrits destacats de la Nona Pérez sobresurt l'MVP en la final de la Champions que el conjunt andreuenc es va endur amb un desenllaç agònic davant del Natació Sabadell (8-9), amb tres gols decisius. També va guanyar la Copa de la Reina i la Supercopa d'Europa i, amb la selecció espanyola, es va penjar el bronze a Singapur. "La valoració és molt positiva. El Mundial va deixar un regust agredolç perquè penso que podríem haver guanyat, però a vegades les coses no surten. Pel que fa al CNSA, la temporada és pràcticament perfecta. Només se'ns resisteix la lliga, tot i que també ens dona una motivació extra per poder-la alçar", admet.
La waterpolista es troba concentrada amb la selecció a les portes d'un nou any carregat de competicions i títols en joc. El més pròxim serà l'Europeu de Funchal, el gener, i posteriorment es reprendran les competicions de clubs amb el Sant Andreu de nou entre els candidats a tot. "El primer objectiu és fer un bon paper a l'Europeu i, després, amb el Club volem competir tots els trofeus. Vam perdre la Copa Catalunya i la Supercopa d'Espanya, però ens queden moltes competicions per disputar. Revalidar la Champions és el gran somni i també intentarem lluitar per la lliga i la Copa", afirma. Un 2025 extraordinari i un 2026 que promet per a la jove formada a l'Escola Santa Clara.