Can Llong acull la Copa d'Espanya de clubs de natació de Divisió d'Honor

Arriba una de les cites més especials de l'any per als nedadors i nedadores de màxim nivell. Un cop finalitzades les proves internacionals i a les portes del final de temporada, la Copa d'Espanya de clubs de Divisió d'Honor dona l'oportunitat de viure un esport molt individual des de la col·lectivitat de competir en equip. Can Llong, enguany, tornarà a ser la seu d'una competició en què participaran 28 nedadors i nedadores del Club Natació Sabadell. "És una competició molt maca perquè tots fem proves que durant l'any no practiquem tant. Ens fa il·lusió canviar de context i veure també company donant-ho tot en disciplines menys controlades per intentar sumar més punts", afirma Carles Coll, que serà un dels líders de l'equip masculí.
Sergio de Celis, Eudald Tarrats o Diego Mira, juntament amb Coll, lideraran el conjunt sabadellenc en la cerca de revalidar el títol de l'any passat que es va decidir de forma agònica, en l'última prova després d'una competició molt igualada amb el CN Terrassa, que enguany s'ha reforçat amb Miguel Pérez Godoy, Isak Fernández o Luca Hoek i manté peces com César Castro i Hugo González. Les previsions fan pensar que entre els dos clubs vallesans estarà el primer lloc, amb el Real Canoe com a tercer candidat en discòrdia. "Estarà molt competit, però tenim l'esperança de tornar a guanyar. Estem amb ganes de revalidar el trofeu de l'any passat", assegura Coll, que recentment va ser campió europeu de piscina curta en els 200 braça.
Pel que fa al femení, Paula González liderarà un equip amb Natalia Muñoz, Clàudia Muñoz o Mar Garmendia com a primeres espases. Les grans candidates tornaran a ser les nedadores del CN Sant Andreu, que han dominat amb mà de ferro la competició guanyant les dotze últimes edicions. La sabadellenca Ainhoa Campabadal acompanyarà referents en la natació estatal com Emma Carrasco o África Zamorano. El CN Sabadell podria tenir opcions de podi, amb Real Canoe o Gredos San Diego també com a aspirants. La competició arrencarà divendres i s'allargarà fins diumenge al migdia, amb les últimes finals que decidiran els campions.