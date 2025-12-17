El Club Gadex tanca la primera fase de Plata amb plena de victòries

Primera part de la feina, completada. El Club Gadex va tancar la fase inicial de la Lliga Plata Femenina amb la plena de victòries, després de completar una segona seu immaculada. "Estem sorpresos perquè l'equip ha millorat molt en tots els aspectes, però sobretot en l'actitud. Som molt joves i hem guanyat certa maduresa respecte a la temporada passada. Estem veient molt creixement i molta implicació de totes les jugadores", afirma Lebis Furriols, tècnic del conjunt sabadellenc.
Tot plegat té més mèrit perquè la mitjana d'edat de l'equip és molt baixa, en un equip que té jugadores des dels catorze fins als divuit anys. "Lògicament, encara hem de créixer. Hem notat l'experiència a la categoria de l'any passat, però són totes tan joves que el marge és molt gran. Hem d'aprendre molt i sí que potser ens aniria bé tenir alguna jugadora més veterana, no obstant això, si elles volen tenen un equip per poder jugar quinze anys juntes", apunta.
Les jugadores locals van arrencar la jornada imposant-se al Titanides Elche (3-0) i, després, van aconseguir una gran victòria contra Panteras CPLV (3-6). "A l'hora de jugar ens agrada molt tenir el control i el gran tret diferencial d'enguany és l'efectivitat, que ha crescut molt. Estem gairebé en un 50%. És una de les claus. Igualment, contra Panteras vam haver de defensar i contraatacar en molts trams. Va ser un petit toc d'atenció perquè va ser un partit molt ajustat. També cal tocar de peus a terra", diu Furriols. El tercer duel del cap de setmana es va saldar amb una nova victòria per 7-1 davant del Rolling Lemons Valladolid.
Aquests tres triomfs, units als dos que va aconseguir el Gadex a la primera seu, els fan finalitzar en la primera posició de la fase inicial de la competició amb tres punts d'avantatge respecte a Panteras i sis respecte als Rolling Lemons Valladolid, segon i tercer, respectivament. Tancada la permanència, ara la fase d'ascens comptarà amb tres noves seus i vuit partits. De l'altre grup, SR Torrelavega també ha fet la plena i Patinaje Línea Madrid i Burdinola IK han aconseguit la classificació. "L'objectiu ha de ser estar a dalt. Volem la primera posició, però si no hem d'intentar acabar en les posicions més altes i lluitar per l'ascens. Demanarem una de les seus a casa, a veure si ens la donen, i anirem a guanyar la lliga", assegura amb ambició el tècnic.