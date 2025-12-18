La Minicopa 2026, amb accent sabadellenc

La Minicopa Endesa és el torneig més prestigiós del bàsquet infantil estatal. Els equips de base dels clubs de la màxima categoria es juguen la classificació per a la fase final, en què només estan els vuit millors. El torneig se celebra el febrer a València. Enguany, la competició tindrà accent sabadellenc. Andreu Navarro i Sandro Rodríguez van aconseguir el bitllet amb l'Occident Bàsquet Manresa després d'una agònica fase prèvia. "Només podíem riure, plorar i saltar de l'alegria quan vam aconseguir la victòria. Va ser molt emocionant", recorden.
Tots dos viuen el seu primer any al club manresà. Navarro es va formar al Club Natació durant set anys abans de fer el salt. Rodríguez, per la seva banda, va començar a jugar a l'Escola Pia perquè estudia allà i, després d'un breu pas pel BQ Vallès, va fer el salt. Amb tradició de bàsquet en ambdues famílies, aquest estiu van pujar l'exigència en un dels referents en l'àmbit català. "Està anant molt bé l'experiència. A Manresa hi ha un ambient molt familiar i, al principi costa una mica més perquè és tot nou, però ens han ajudat molt. L'acollida ha estat molt bona per part de tothom", asseguren. Han coincidit en un equip força nou i la necessitat de cohesionar el grup ha estat un factor positiu en l'adaptació.
Tant el Sandro com l'Andreu es defineixen com a jugadors d'equip, amb bona defensa i la responsabilitat de jugar-se els llançaments quan ho han de fer, però sempre amb un perfil baix. "He de sortir de la meva zona de confort per continuar creixent. Soc un jugador molt treballador i, a més, vinc de jugar en categories més baixes i tinc molt marge de millora. Cada setmana em nota millor que l'anterior", afirma Navarro. "Soc bo en la defensa i sí que assumeixo els llançaments que em toquen, no més del compte", afegeix Rodríguez.
Una classificació patida
L'experiència a la fase prèvia de la Minicopa va ser un aprenentatge per a continuar creixent individualment i com a equip. El Bàsquet Manresa va quedar enquadrat en un grup amb Gran Canaria, Lleida, Joventut de Badalona i San Pablo Burgos. "Nosaltres sempre anem amb la mentalitat de competir. La Penya i el Lleida els coneixíem més i sabíem que hi havia opcions de classificar", diuen. Contra el conjunt canari, no obstant això, es van endur un sotrac important amb una derrota clara (99-49). "Va ser força dur. Tenien tres jugadors molt grans a la zona, de més de dos metres, i després exteriors de qualitat. Va ser una nova experiència. Contra la resta sí que vam competir molt bé", recorden.
Van imposar-se al Burgos amb solvència (19-69) i també van superar el Lleida (90-64), deixant tot per decidir en l'últim partit contra la Penya. "Els havíem guanyat dues vegades en lliga, però anàvem també amb la pressió de no tenir marge. Vam fer un partit molt complet en defensa des de l'inici, els vam poder parar bé. Al final, ens va costar bastant i vam patir més del compte, però va ser molt maco", expliquen. Finalment, es van imposar per 93-87 i van aconseguir el bitllet per a la fase final de la Minicopa.
Ara, els vuit equips classificats es divideixen en dos grups i només els dos primers de cada grup van a les semifinals. A més del Manresa, estaran en el torneig el Barça, Valencia Basket, Real Madrid, Fundación CB Canarias, Gran Canaria, Casademont Zaragoza i Unicaja. "El Barça el tenim a la lliga i sabem que està a un altre nivell. Per la resta, ens faria il·lusió jugar contra Madrid o València perquè són clubs molt forts i que disputen competicions europees", afirmen. L'objectiu: "competir al màxim i intentar classificar". Màxima ambició i màxima dificultat per als dos joves sabadellencs que s'han guanyat el dret a estar entre els millors de l'estat de la seva categoria.