El CE Sabadell, a mantenir la dinàmica amb l'efectivitat com a assignatura pendent

Pràcticament sense temps per a recuperar l’alè, la Primera Federació dona el tret de sortida a la onzena jornada de competició. Igual que fa tres setmanes a Alcorcón, el Centre d’Esports és l’encarregat d’obrir el foc, aquesta vegada a la Nova Creu Alta en un partit complicat i que s’haurà de treballar davant del Tarazona (19 h). Els arlequinats arriben a l’enfrontament encara arrossegant la ressaca d’una setmana molt llarga, amb tres enfrontaments que es van saldar amb dos empats i la classificació per a la pròxima ronda de la Copa del Rei. “Ha estat una setmana molt normal, sí que hem adaptat càrregues per als jugadors segons els esforços dels últims partits, però arribarem en bones condicions i amb un to físic adequat", afirma Ferran Costa.
El conjunt sabadellenc té al davant una bona oportunitat de convertir les bones sensacions en resultats com a local. Els quatre empats a zero en cinc jornades són el gran reflex de quin és el punt de millora d’un equip que, malgrat que acaba de pujar i es troba a la zona alta, ha sumat menys del que ha merescut per sensacions i joc. “Volem marcar més gols, això és una realitat. És un repte, però no una obsessió. Estem rendibilitzant bé els que fem, fins ara. Sí que els primers partits vam detectar que ens faltava incorporar jugadors en zones de rematada, i des d'Algesires, això ha canviat. No em preocupa perquè si centrem tots els esforços en això, descuidarem moltes de les coses que sí que fem bé”, apunta el tècnic.
Si no hi ha cap contratemps, la infermeria es buidarà considerablement per al duel de divendres. Jan Molina podria entrar en convocatòria després d'un pla individualitzat en les últimes setmanes. Genar Fornés, que ha completat part dels entrenaments amb l'equip, encara el tram final abans de tornar als terrenys de joc. "Té l'alta mèdica, però encara ha d'agafar ritme per poder estar a disposició", diu Costa. L'única baixa serà la de Carlos García, recuperant-se de la lesió al soli.
Un equip sòlid i combatiu
Al davant estarà un Tarazona que és vuitè, però que ha sumat el gran gruix dels punts com a local. En la seva tercera temporada a la categoria, els aragonesos s'han consolidat un any més com un dels equips més competitius i complicats de vèncer. Fora de casa, han perdut davant de Juventud Torremolinos (2-1), Cartagena (3-0) i Nàstic (2-1) i han guanyat al Sevilla Atlético (0-1). Els sis gols que han anotat els han servit per guanyar quatre partits. "És un equip molt combatiu. No necessiten tenir continuïtat en el joc o sentir-se superiors tota l'estona per estar còmodes i trobar els seus jugadors d'atac, que són molt autosuficients. Haurem d'estar molt conscienciats mentalment per fer el nostre partit i posar el ritme suficient en cada acció", analitza l'entrenador arlequinat. A la plantilla hi ha dues cares conegudes per l'afició: els extrems Javi Gómez i David Soto.
Pel que fa als precedents, sabadellencs i aragonesos només s'han enfrontat en dues ocasions, a la temporada 23-24 a Primera Federación. Curiosament, el resultat va ser el mateix a l'anada i a la tornada: 3-1 favorable a l'equip que actuava com a local. A la Nova Creu Alta, el doblet d'Antonio Moyano i una diana de Toni Herrero van servir per donar el triomf al conjunt entrenat en aquell moment per Oscar Cano. Arribarà el segon triomf de la temporada a casa del Centre d'Esports i continuarà la ratxa o serà el Tarazona el primer a vèncer el conjunt arlequinat?
Rival a la Copa Catalunya
D'altra banda, minuts després de la compareixença prèvia al duel de Ferran Costa, la Federació Catalana ha fet oficials els emparellaments per a la sisena ronda de la Copa Catalunya. Els arlequinats no hauran de sortir del Vallès Occidental i s'enfrontaran al Ripollet, de Primera Catalana, a domicili. El duel, encara amb dia i hora per confirmar, es disputarà la setmana del 19 de novembre. Els ripolletencs van eliminar, en l'anterior eliminatòria, el Cerdanyola, de Tercera Federació, en els penals. D'aquesta manera, en les pròximes setmanes arrencarà una nova competició per al Centre d'Esports que afegirà partits al calendari abans de finalitzar l'any.