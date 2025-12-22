Decepció a Sabadell: la rifa de Nadal esquiva la comarca i deixa la ciutat a zero

Els premis de la del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal ha esquivat Sabadell, on no ha deixat cap dels premis destacables. Tot i la gran expectació als dies previs, dels tretze premis més destacables que estan en joc (un Primer premi; un Segon Premi, un Tercer Premi; dos Quart premis, i vuit Cinquè premis) no hi ha hagut cap retribució a la ciutat, que s'ha quedat a zero. Cap administració de loteria de Sabadell ha venut un número que hagi estat premiat, tot i els milers d'euros gastats pels ciutadans, a l'espera de rebre un retorn, per poc que sigui. La darrera vegada que un dels premis va aterrar a Sabadell va ser l'any 2023, quan van caure dos premis de 6.000 euros cadascun (Cinquè premi). Respecte a la Grossa de Nadal, la darrera vegada que va caure a Sabadell va ser el 2018, quan va deixar 1,6 milions d'euros al barri de Can Rull. Prèviament, havia tocat el 1969 i el 1998.
Al conjunt de Catalunya hi ha hagut poca sort, en general. El Primer premi ha tocat a les províncies de Lleó i Madrid; el Segon, a Madrid, i el Tercer, repartit per diversos punts del país (cinc premis repartits a la província de Barcelona, entre els quals ha guanyat Terrassa). I no serà perquè els catalans no s'han gratat la butxaca en els darrers mesos. Al conjunt del país, s'han gastat més de 428 milions d'euros en el sorteig d'aquest dilluns. A la província de Barcelona, la xifra supera els 296 milions invertits, sense el retorn desitjat.
Alegria mesurada a Terrassa
A la comarca, molts vallesans esperaven aquest dilluns ser els protagonistes d'aquelles notícies clàssiques del 22 de desembre, amb connexions en directe per veure com es destapa el cava i l'eufòria. Aquest cop, però, les ampolles s'han quedat glaçades al congelador. A les administracions de loteria s'ha imposat un ambient fred, pràcticament sense premis importants. Només el tercer, el 90693, ha deixat un pessic a Terrassa. Ha tocat a l'administració Fortuna 24, situada a la Rambla de Francesc Macià, 106. Malgrat que són 500.000 euros per sèrie, a la ciutat ha suposat una injecció de 50.000 euros per un sol dècim venut. Els responsables de l'administració terrassenca creuen haver repartit també una petita part d'un dels cinquens premis, el 77715, que també s'ha escampat per Barcelona i al Prat de Llobregat.
El tercer ha estat un dels premis més repartits, amb 15 sèries a Sant Boi de Llobregat i una al Prat de Llobregat i Sant Joan de les Abadesses. La bola afortunada s'ha cantat poc després de les onze, portant sort a Catalunya: també s'han venut set dècims a Cadaqués i un a Barcelona, Girona, Vielha i Monistrol de Montserrat, a més de l'esmentat a Terrassa. Malauradament, doncs, la jornada es tanca sense que s'hagin repetit les imatges viscudes a la comarca el 2022. Aleshores, el primer premi del Sorteig Extraordinari de Nadal va premiar el 05490 amb 4 milions d’euros a la sèrie, 400.000 al dècim. Va ser venut a l'avinguda de la Generalitat, 41-43 de Barberà i al carrer Inventor Monturiol, 24, de Rubí. Potser l'any que ve hi haurà més sort i es tornarà a desfermar l'alegria, aquesta vegada, continguda.