Sabadell

FOTOS | Roben les quatre rodes d'un cotxe al barri de Covadonga de Sabadell

Els propietaris s'han trobat el vehicle en unes estranyes condicions

  • Un cotxe sense cap pneumàtic a Sabadell -
Publicat el 17 de març de 2026 a les 12:20

Insòlit succés a Sabadell. Aquest dimarts al matí, els propietaris d'un Volkswagen Golf s'han trobat el vehicle sense cap pneumàtic posat. El cotxe, que té gairebé una dècada, segons els afectats, estava alçat amb unes quantes pedres i es trobava en unes condicions en què era totalment impossible circular. Els lladres haurien fet servir les llambordes per, una vegada extretes dues de les rodes, aixecar el vehicle de terra per poder culminar l'acció delictiva. 

Una grua ha assistit els propietaris del vehicle afectat per posar uns pneumàtics provisionals perquè poguessin dirigir-se a un taller pròxim i posar unes noves rodes al cotxe. Segons fonts veïnals, la Policia Municipal de Sabadell estava al cas de la situació. A banda d'això, segons el treballador de l'empresa de la grua, dilluns passat hi va haver un succés molt similar a Terrassa, on un vehicle que fa tan sols quatre mesos que va sortir del concessionari també va acabar sense cap pneumàtic. 

Fotos de Juanma Peláez

