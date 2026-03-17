El forn Gotés abaixa la persiana: "Res va a favor"

El passat divendres 13 de març va ser l’últim dia que Núria Gotés Juanico va enfornar uns llonguets al forn de llenya del Forn Gotés - Tot Teca, situat al carrer de Sant Pau, 87 (Centre). L’establiment va abaixar la persiana el cap de setmana passat i tanca definitivament complerts 50 anys d’història. El van fundar el 1974 els pares Gotés Juanico al carrer de Sant Cugat i, des de fa 28 anys, eren al carrer de Sant Pau, on van aconseguir ajuntar negoci i habitatge. “Això no és un treball, és una manera de viure”, justifica Núria Gotés Juanico, filla dels fundadors i germana de la Rosa Maria.
Entre les dues han encapçalat la botiga i la Núria en va agafar les regnes fa més de dos anys després de la jubilació de la seva germana, a qui atribueix el mèrit d’haver-ho “tirat tot endavant, crear pans nous i especialitzar-se en blats antics i altres coses”. El negoci, explica la Núria, tanca per l’acumulació de diversos temes. En primer lloc, perquè després de la jubilació de la Rosa Maria “he intentat tirar-ho endavant com he pogut, però és impossible que una persona sola pugui fer-ho i ha arribat un moment que ja no podia seguir”.
Habitualment, qui era al forn era la Rosa Maria, que va aprendre dels pares i descobrint l’ofici pel seu compte, mentre que la Núria era la cara més visible pels clients darrere el mostrador. Ha buscat algú que hi pogués entrar a treballar o relleu generacional que impulsi de nou el negoci, però “no he trobat ningú, no en tenen ni idea de fer pa”, diu.
Opina que si hi ha candidats “venen de l’escola de forners, però el producte que nosaltres hem entregat al client sempre ha estat un producte com es feia fa 150 anys, i ara treballar d’aquesta manera no en saben”. I també assenyala que, actualment, “res va a favor d’ajudar el petit empresari i a petits i mitjans ens costa molt”. Treballar al forn Gotés, recorda ja la Núria, volia dir estar pendent les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, del forn. “Hi vius, perquè és l’única manera de tirar endavant aquest tipus de negoci. El forn és de llenya i aquests forns no couen al moment que fas el foc, sinó que és tota la pedra la que s’ha de mantenir calenta, afegint llenya una o dues vegades al dia”. La quantitat depenia de la llenya, si era més humida o menys, per exemple.
A part, fer pa també comporta “respectar el temps que la massa necessita” i tenir en compte que els ingredients no s’alteren: “farina, aigua i sal”. I puja segons les condicions ambientals, la qual cosa requereix “molt de temps i conèixer molt bé el producte”. “No hi ha regles establertes, és deixar fluir, i això avui en dia no ho trobes, perquè la gent utilitza el temps d’una altra manera”, conclou, i per això explica que aquest ofici comporta una manera de viure.