Sabadell

Tots els detalls de la Festa Holi a Sabadell: horaris i com aconseguir les pólvores

L'Amfiteatre del Parc de Catalunya torna a omplir-se de color

Publicat el 17 de març de 2026 a les 09:49

L'Amfiteatre del Parc de Catalunya tornarà a omplir-se de color en la Festa Holi 2026. Una celebració que atrau anualment milers de persones a l'indret. La jornada tindrà lloc aquest diumenge, 22 de març, a partir de les onze del matí.

Ja es poden recollir les pólvores de colors a diferents punts de la ciutat, amb una aportació d'un euro. El mateix matí de diumenge també es podran comprar, a l'amfiteatre, les pólvores de colors, per 2 euros. Després de la tirada de colors, la festa continuarà amb música d'animació per fer ballar tothom.

El Holi, també conegut com la Festa dels Colors, és una tradicional festa religiosa hindú molt popular arreu del món. La festa marca l'inici de la primavera, però també té un altre significat cultural: és la festa en què cada persona es pot alliberar dels errors del passat, oblidar i perdonar.

Enguany, la cita arriba a la setzena edició a la ciutat. Hi haurà música originària de l'Índia i actuaran les escoles de dansa Bollywood més conegudes de Catalunya: Centre Asana (Sabadell), Bollywood Igualada, Sweet India (Vilanova del Camí) i Din Tak (Barcelona); les persones assistents també podran aprendre les seves primeres passes de ball.

Com serà la programació?

• 11h Actuació de dansa a càrrec de les millors escoles de Bollywood de Catalunya: Centre Asana (Sabadell),

• 12h Tirada popular de colors per part de tots els assistents per celebrar l'inici del "Holi", la manera hindú de desitjar una bona primavera!

• 12:15h Música d'animació per fer ballar tothom

• 15h Fi de la festa

