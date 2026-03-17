Més del 70% dels participants en la formació professional del Vapor Llonch troba feina

Milloren els resultats d'inserció laboral dels cursos de formació professional a Sabadell, a través del Vapor Llonch. Segons l’Informe Anual d’Activitats 2025, el 71,6% de les persones participants han trobat feina, 1,6 punts més que l’any anterior i el registre més alt fins ara. Durant el 2025, 1.072 persones es van formar en els 108 cursos i programes formatius impartits al centre municipal de formació Cal Molins. Aquesta formació, que va rebre un grau de satisfacció de l'alumnat d'un 95%, respon a les necessitats del mercat laboral i del teixit empresarial del territori amb l’objectiu de facilitar l’accés a una feina.
Els serveis d’orientació i intermediació laboral també han ampliat la seva capacitat d’acompanyament a les persones en recerca de feina i han facilitat 1.265 insercions laborals al llarg del 2025, un 13% més que fa un any. En aquest mateix període, 2.718 persones han participat en programes d’orientació laboral, mentre que s’han gestionat milers de candidatures vinculades a ofertes de treball i s’ha comptat amb 2.000 col·laboracions d’empreses per cobrir vacants i desenvolupar accions conjuntes. Tant els usuaris com les empreses han valorat molt positivament aquests serveis, amb nivells de satisfacció superiors al 90%.
Els programes d'inserció, clau
Paral·lelament, els programes d’ocupació impulsats per l'Ajuntament de Sabadell han continuat sent una eina important per a les persones amb més dificultats d’accés al mercat laboral. L’any passat, 308 persones van participar en aquests programes, que combinen experiència laboral i acompanyament professional i van dur a terme centenars d’actuacions i projectes desenvolupats en l’àmbit municipal. L’activitat del Vapor Llonch també ha tingut una incidència destacada en el suport a l’emprenedoria i al teixit empresarial de la ciutat. L’informe recull que s’han atès més de 1.800 persones emprenedores o empresàries i han contribuït a la creació de 99 noves empreses.
Pel que fa als espais municipals d’allotjament empresarial, aquests han mantingut un alt nivell d’ocupació, i el programa Reempresa ha facilitat la continuïtat de negocis viables, reforçant l’activitat econòmica local. En conjunt, els serveis de Promoció Econòmica de Sabadell han atès 9.478 persones durant el 2025, una xifra que reflecteix l’ampli abast de les actuacions desenvolupades en àmbits com la formació, l’ocupació, l’orientació i la intermediació laboral i el suport a l’empresa i a l’emprenedoria.