MAPA | El dièsel s'encareix un 25% en un mes i la gasolina, un 10%: on són les benzineres més barates de Sabadell?

El conflicte que va esclatar fa uns dies a l'Orient Mitjà ha tingut força conseqüències arreu del món. Un dels sectors que més afectat s'ha vist per la guerra que involucra diversos països ha estat el preu dels carburants, que ha tingut un augment notable a totes les estacions de proveïment del món. Els conductors de Sabadell també han notat durant aquest darrer mes una pujada evident en el preu del combustible que ha estat motiu de queixa per a molts: "Es nota molt la diferència respecte fa unes setmanes. Esperem que baixi perquè no sé si es podrà aguantar gaire temps, això", denuncia Daniel Renau, així com altres veïns que necessiten omplir el dipòsit assíduament.
La situació, però, és molt diferent entre aquells que usen vehicles amb gasolina i aquells que han de posar dièsel. Segons dades de Facua, a la capital vallesana el preu mitjà de la benzina es trobava als 1,57 euros al litre el 13 de febrer, de mitjana, i ha augmentat fins als 1,72 amb tan sols un mes de diferència. Així, el preu del litre de gasolina a Sabadell ha incrementat 15 cèntims per litre, l'equivalent a un 9,3%, aproximadament. Un cas molt diferent viuen els que omplen els dipòsits dels seus vehicles amb dièsel, però. Un fet que no succeïa des del març del 2022. El preu mitjà ha passat dels 1,46 euros per cada litre de mitjana –dades registrades el 13 de febrer, també–, als 1,82, una pujada de 36 cèntims per cada litre. Dit d'una altra manera: un dipòsit de 50 litres de dièsel el 13 de febrer tenia un preu aproximat de 73 euros i el 13 de març, de 91. Així, posar la mateixa quantitat de dièsel avui és un 24,5% més car que fa un mes just.
Les diferències de preu entre establiments, però, són notables a Sabadell. Pel que fa a la gasolina, segons les dades oficials de Facua, divendres passat el preu més elevat es registrava a Petrocat (1,805 €), seguit de Repsol (1,782 €) i de la BP (1,765 €), mentre que establiments com Petroprix (1,619 €) o Gasoils Rovira (1,629 €) es mantenien entre els més econòmics de la ciutat. La distància de preu entre la benzina més cara i la més barata, per tant, s’acosta als 19 cèntims per litre, cosa que suposa uns nou euros de diferència en un dipòsit de 50 litres, aproximadament.
En el cas del dièsel, el preu més alt és el de la benzinera de la marca Moeve (1,949 €), seguit de Repsol (1,895 €) –preu extret de la mitjana de tots els establiments que hi ha a Sabadell– i Petrocat (1,869 €), mentre que Low Cost Fuel (1,659 €) i Meroil (1,684 €), establiments on la gasolina és notablement més barata, ofereixen els preus més baixos. La diferència supera els 29 cèntims per litre, és a dir, uns 15 euros per dipòsit. Així, sembla que els sabadellencs començaran a obrir el mapa més assíduament per buscar quines són les benzineres més econòmiques.
Els sabadellencs asseguren que "costa de sostenir"
"Aquesta pujada ens està afectant a tots. Abans amb 25-30 euros en tenia per tres dies. Només avui ja en porto 25", explica Antonio Pérez. Segons assegura, el canvi s’ha notat sobretot en les darreres setmanes i cada vegada que passa per la gasolinera ho percep amb més claredat. "El mes passat estava gastant entre 80 i 100 euros al mes per gasolina. Ara ja ha augmentat fins als 120, aproximadament", exposa Aitor Cano, que també assegura que el cost del combustible s’ha convertit en una despesa cada vegada més present en el pressupost mensual. "Tocarà començar a mirar el preu del carburant abans de sortir de casa, i no posar-ne a la primera que trobi", agreguen tots dos, que coincideixen que fins ara la majoria dels conductors acostumaven a carregar el dipòsit a la gasolinera més propera o a la que els quedava de pas, sense comparar gaire els preus.
Altres veïns veuen que la situació s'està "descontrolant" i que noten la pujada a la butxaca: "Per sort, no faig servir gaire el meu cotxe perquè en tinc d’empresa. Si hagués de pagar tota la que faig servir hauria de plegar de treballar", apunta Josep López. Tot i que en el seu cas l’impacte és menor, considera que l’encariment del combustible pot acabar afectant molts treballadors que depenen del vehicle per moure’s cada dia. "Ja estem veient que la gent del camp i els que depenen del combustible per treballar ho estan notant i s’estan queixant molt", indica López.
La situació obre la porta a visions més conspiranoiques de sabadellencs que assenyalen que "les empreses de combustible s'estan aprofitant del conflicte que hi ha per tenir més beneficis, però aquest petroli el van comprar molt abans que esclatés la guerra", diuen Cano i Carme Cánovas, que confessa que no usa gaire el cotxe. Tot i això, explica que les converses sobre el preu del combustible s’han convertit en un tema habitual entre familiars i amics, especialment entre aquells que han d’agafar el vehicle cada dia per anar a treballar o per desplaçar-se fora de la ciutat.