ARA A PORTADA

Sabadell

El Parc Taulí fa una donació pediàtrica d’òrgans sense precedents a l’hospital

La família va decidir fer la donació, després de confirmar la mort del menor. Un acte de generositat que va comptar amb un gran desplegament per acompanyar la família

  • Una imatge de recurs d'una intervenció a la sala d'operacions -
Publicat el 24 de maig de 2026 a les 12:02

El Parc Taulí ha realitzat per primera vegada una donació pediàtrica d’òrgans després de la retirada de les mesures de suport vital a un menor amb un pronòstic irreversible. Un procés que es fa un cop confirmada la mort; i, sobretot, garantint sempre una atenció respectuosa i l’acompanyament de la família durant tot el procés. És el primer cop que l’hospital de Sabadell participa en un procediment d’aquest tipus en pacients menors.

Fins ara, el centre havia intervingut en donacions infantils en casos de mort encefàlica, és a dir, quan l’activitat cerebral ja ha desaparegut, però el cor continua bategant gràcies al suport mèdic. Segons ha informat el mateix hospital, la donació ha estat possible gràcies a la decisió de la família del menor de donar òrgans i teixits en un context especialment delicat.

El procés ha requerit la coordinació de diversos equips professionals. Hi han participat el coordinador de trasplantaments, els equips extractors i els equips trasplantadors dels hospitals receptors. També hi han intervingut professionals del Servei de Pediatria i de l’equip de cures pal·liatives pediàtriques, encarregats de l’acompanyament a la família. Durant el 2025, el Taulí ha registrat 14 donants d’òrgans, que han permès realitzar 32 trasplantaments. També ha comptabilitzat 62 donants de teixits.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades