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Intervenen més de 850 productes falsificats en un dispositiu al mercat ambulant de Sabadell

Sabadell

Els agents policials van identificar vuit persones com a presumptes responsables

  • Dos efectius dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal davant del material decomissat -
Publicat el 16 de juliol de 2026 a les 09:28
Actualitzat el 16 de juliol de 2026 a les 09:29

Més de 850 productes presumptament falsificats van ser intervinguts diumenge al mercat ambulant de Sabadell en el marc d'un dispositiu conjunt de la Policia Municipal, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional. L'operatiu, centrat en la lluita contra la venda il·legal, també es va saldar amb la identificació de vuit persones. En total, els agents van decomissar 653 samarretes de futbol, 56 conjunts esportius, 47 pantalons de futbol i 77 parells de sabatilles esportives, que representen la major part del material intervingut. A més, també van retirar de la venda 25 cinturons, 16 gorres, vuit carteres, 14 targeters i una perforadora.

L'actuació, desenvolupada de manera coordinada entre els tres cossos policials, tenia com a objectiu combatre la venda de productes falsificats i altres possibles irregularitats al mercat ambulant. A banda del material requisat pels agents, vuit persones van ser identificades com a possibles responsables de la venda de material irregular. Els elements intervinguts queden ara a disposició de les actuacions policials corresponents.

 

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