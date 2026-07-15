Sabadell en Comú Podem demana eliminar les penalitzacions a les pensions de les jubilacions anticipades amb més de 40 anys cotitzats

Sabadell en Comú Podem portarà a la pròxima Junta de Portaveus una moció per reclamar la supressió dels coeficients reductors que s'apliquen a les persones que s'han jubilat anticipadament després d'haver cotitzat 40 anys o més. La formació defensa que aquestes penalitzacions són "injustes" i assegura que podrien afectar prop de 5.000 persones a Sabadell.
El portaveu del grup municipal, Joan Mena, ha explicat que la iniciativa vol donar suport a una reivindicació impulsada per l'associació ASJUB40 perquè l'Ajuntament pressioni el Govern espanyol i modifiqui la normativa. Mena ha recordat que molts dels afectats es van veure obligats a jubilar-se abans d'hora després d'acomiadaments o expedients de regulació d'ocupació i, malgrat haver cotitzat durant dècades, pateixen reduccions permanents de la pensió.
Per la seva banda, la coordinadora d'ASJUB40 Catalunya, Laura Allué, ha denunciat que el sistema actual equipara situacions molt diferents. "Una persona que ha cotitzat 44 anys acaba cobrant com si n'hagués cotitzat 27. És un drama", ha assegurat. També ha remarcat que moltes de les persones afectades van perdre la feina amb més de 55 anys i no van tenir possibilitats reals de reincorporar-se al mercat laboral abans de la jubilació. Segons Sabadell en Comú Podem, iniciatives similars ja s'han presentat en altres ajuntaments catalans i la reclamació també s'ha traslladat al Congrés dels Diputats i al Parlament Europeu.
L'entitat calcula que aquesta situació afecta prop de 200.000 persones a l'Estat i defensa que la reivindicació ha anat guanyant suport institucional. De fet, segons van explicar durant la presentació de la moció, el Congrés dels Diputats ja va aprovar el novembre del 2025 una iniciativa instant el Govern a revisar aquests coeficients reductors, mentre que la reclamació també s'ha traslladat al Parlament Europeu.