El Sabadell Gimnàstic Club renova la concessió del gimnàs municipal

El Sabadell Gimnàstic Club continuarà gestionant el Gimnàs Municipal durant quatre anys més. Ha aconseguit renovar la concessió després de guanyar el concurs públic que es va obrir en els darrers mesos. Després d'un canvi en la gestora de l'equipament, el Sabadell Gimnàstic Club va agafar les regnes de les instal·lacions de la plaça de Frederic Mompou (Centre) el 2022 i centra la seva activitat en la gimnàstica artística, tot i que també s'hi fan altres activitats.
La presidenta del club, Cristina Viñas, explica al Diari que aquest darrer any han aconseguit l'estabilitat necessària per treballar còmodament, amb unes 400 inscripcions, i que en els pròxims anys l'objectiu és poder ampliar l'oferta de grups amb més espai i aconseguir més material per poder progressar en el nivell de les sessions d'entrenament. Per exemple, volen negociar amb l'Ajuntament la incorporació d'un fossat d'escuma. "Es tracta d'incorporar material complementari i de mesures de seguretat per poder progressar en els entrenaments", assenyala Viñas.
Actualment, el club compta amb unes 400 inscrites que practiquen gimnàstica artística. "És l'oferta més específica que donem", assenyala Cristina Viñas, ja que no hi ha la mateixa competència a la ciutat que amb altres disciplines i, per això, creu que ha estat un encert apostar-hi. En fan per tots els nivells, des de 3 anys, a adults a partir de 18 anys, i el grup d'adults "s'ha consolidat i tenim la intenció d'obrir algun grup més". La immensa majoria d'inscrites són nenes; a gimnàstica artística, unes 330, mentre que de nens n'hi ha 20. "No està gens equilibrat, és la demanda que hi ha", explica la responsable del centre.
En els pròxims quatre anys, el Sabadell Gimnàstic Club també vol aprofitar més els espais del gimnàs, utilitzant-los en altres hores del dia, ja que la gimnàstica artística se centra sobretot en la franja 17.30 - 20 h. Per això hi fan activitats dirigides per a gent gran i es vol fer créixer el grup de teles aèries. Viñas remarca que "tenim una professora molt potent i ve gent de fora de Sabadell expressament".
En la temporada passada, acabada recentment, la gimnasta del club Júlia Fortuna va aconseguir la medalla de bronze pel tercer lloc a la competició d'individual en l'aparell de salt al campionat d'Espanya celebrat a Pamplona. Per equips, també es va obtenir una tercera posició en la categoria Base 5 a la mateixa cita estatal.