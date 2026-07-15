VÍDEO | "La pantalla gegant és 'xulíssima', aquí hi ha tot el Vallès!"

Milers de persones van omplir l'amfiteatre del Parc Catalunya per gaudir de la victòria d'Espanya a la semifinal del Mundial contra França. Amb el xiulet final que donava la classificació als de Luís de la Fuente, la celebració es va traslladar, fins i tot, al llac! Però durant el partit i a la prèvia, la festa estava assegurada. Qualsevol pausa d'hidratació era una bona excusa per cantar i ballar animant 'La Roja', que va guanyar França amb autoritat (0-2), amb gols de Mikel Oyarzabal de penal i Pedro Porro a la segona meitat.
La cita va aplegar gent de totes les edats, un jove amb la bandera d'Espanya assegurava que "aquí hi ha tot el Vallès, que és una bogeria". La majoria dels presents coincidien. "L'ambient és molt bo i la pantalla es veu perfectament", narraven dos amics amb la cara pintada que ho tenien clar: "ens tornarem a veure diumenge". Perquè l'expectativa diumenge és que l'espai estigui encara més ple al tractar-se de tota una final, una fita que no es produïa des de feia setze anys.
Fins i tot l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va animar els seus seguidors a xarxes a tornar-hi. "Sabadell, ens veiem diumenge. Mateix lloc, mateixa hora", anunciava a través del seu perfil d'Instagram. "Sembla això que jugui el Sabadell, la pantalla 'xulíssima'", reiterava un aficionat arlequinat i de la selecció amb una samarreta d'Espanya 'streetwear'. Una pantalla gegant, recordem, que també projectarà la final diumenge, a les nou de la nit. Tot plegat, amb el rival encara per determinar: serà l'Argentina de Messi o l'Anglaterra de Bellingham?
VÍDEO I FOTOS: DAVID CHAO