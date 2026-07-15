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Els Agents Rurals confirmen l'origen de l'incendi forestal de Sentmenat

Sentmenat

Els efectius han acabat confirmant les primeres hipòtesis que es barallaven

  • Un hidroavió actuant a l'incendi de Sentmenat -
Publicat el 15 de juliol de 2026 a les 10:05
Actualitzat el 15 de juliol de 2026 a les 10:16

La investigació del cos d'Agents Rurals confirma la hipòtesi inicial de l'origen de l'incendi forestal de Sentmenat, que s'atribueix a una màquina que es va encendre. El foc va afectar 185,54 hectàrees d'aquest municipi i de Caldes de Montbui (Vallès Oriental). L'informe tècnic d'investigació de causes, que es traslladarà al jutjat encarregat de la causa, estableix que l'incendi es va iniciar accidentalment i en relació amb els components elèctrics d'una carregadora compacta, que es va encendre quan es trobava aturada i situada dins una finca privada. 

L'incendi va obligar a desplegar un ampli dispositiu d'emergència i a evacuar els veïns del nucli de Guanta, a Sentmenat, així com el càmping El Pasqualet, a Caldes de Montbui. També es van ordenar confinaments preventius en urbanitzacions properes davant l'avanç de les flames. Després de diversos dies de treball intens, els Bombers de la Generalitat van aconseguir controlar l'incendi gràcies a l'evolució favorable de la situació. El pas a la fase de control es va allargar més del que és habitual a causa de la proximitat del foc a zones habitades, fet que va portar els responsables de l'operatiu a actuar amb la màxima prudència abans de donar-lo per controlat.

Tot i que l'incendi ja estava controlat, desenes de dotacions van continuar treballant sobre el terreny remullant punts calents, revisant les àrees més sensibles i consolidant el perímetre per evitar possibles revifades. Paral·lelament, Protecció Civil va rebaixar el pla INFOCAT de la fase d'Emergència a la d'Alerta per la millora de la situació dels incendis forestals. Finalment, l'Ajuntament de Caldes de Montbui va informar que els Bombers havien donat l'incendi per totalment extingit aquest dilluns, posant punt final a un dels episodis forestals més importants d'aquest estiu al Vallès.

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