Les entitats socials de Sabadell atenen més de 20.000 persones

Les entitats socials agrupades a la Plataforma Vàlua –una associació que actualment agrupa 26 entitats socials de Sabadell– van atendre durant el 2025 un total de 20.396 persones a Sabadell, un 22% més que l'any anterior. Així ho recull la Memòria 2025 de la plataforma, que reflecteix el creixement sostingut de la xarxa tant en l'àmbit social com en l'econòmic. L'increment és prou rellevant en comparació a l’any anterior: en només un any, les entitats han atès 4.467 persones més. Segons la memòria, aquest augment no respon necessàriament a més casos detectats d’usuaris que ho necessiten, sinó també al model d'intervenció de les entitats de Vàlua, on l'acompanyament és “intensiu” i “sostingut en el temps”. En concret, la meitat de les persones ateses (47%) van rebre més de deu intervencions al llarg de l'any, mentre que un 27% corresponien a serveis residencials i un 18,2% van ser ateses entre tres i deu vegades. La xarxa treballa amb col·lectius en situació de vulnerabilitat: persones amb discapacitat, problemes de salut mental, infants i adolescents, persones migrades, persones en situació de pobresa o amb addiccions.
L'impacte de les entitats de Plataforma Vàlua va més enllà de la seva petjada social: també deixen rastre econòmic. Durant el 2025, les organitzacions van superar per primera vegada el miler de persones contractades, amb 1.028 professionals, un 15% més que l'any anterior. La plantilla continua estant majoritàriament formada per dones, que representen aproximadament el 73% del total, mentre que el 62% dels contractes són a jornada completa. A banda, la inserció laboral dels usuaris són també l’horitzó de gran part de les organitzacions de Vàlua, que busquen obrir les portes de les empreses als seus usuaris. En total, les entitats van facilitar 274 insercions laborals, 74 més que el 2024. La major part de les insercions les ha facilitat entitats especialitzades en orientació, formació i inserció sociolaboral, que han aconseguit incorporar gran part de les persones al mercat laboral ordinari, tot i que la resta de la xarxa també contribueix a aquest objectiu, compartit entre la majoria d’entitats.
Tot plegat, la suma de pressupost de les entitats ha passat de 35,3 a 38,8 milions d'euros, un increment del 9,7% –el 0,38% del PIB de Sabadell–, una dada que, segons la plataforma, evidencia que les entitats socials evidencia "una major capacitat de gestió i desenvolupament de projectes". Els recursos públics, de fet, no cobreixen tot el que mouen les entitats: només representen de mitjana el 54% dels ingressos. És per això que les entitats busquen alternativa privada per a finançar la seva activitat.
Una base social consolidada
Durant el 2025, les entitats van sumar 3.024 socis, una xifra lleugerament inferior a la de l'any anterior (-2,6%). Segons la plataforma, aquest descens es concentra en algunes organitzacions que han afrontat processos de reorganització o l'envelliment de la seva base associativa, mentre que la majoria mantenen una evolució estable. En canvi, el voluntariat continua creixent. Les entitats compten actualment amb 974 voluntaris, 35 més que el 2024, fet que representa un increment del 3,7%.
La plataforma defensa que les entitats socials formen part de l'estructura de benestar de la ciutat i reivindica el seu paper com a agent de cohesió social. "Quan les entitats socials ens reforcem, la ciutat guanya cohesió, oportunitats, ocupació i capacitat comunitària", conclou la memòria, que posa en valor el treball coordinat de la xarxa per avançar cap a una ciutat més inclusiva.