Avís de calor extrema a Sabadell i el Vallès durant les pròximes hores

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per l'arribada de calor extrema durant aquest dimecres. Segons apunten des del servei, amb un grau de perillositat de 5 sobre 6, al migdia i a la tarda arribaran temperatures molt elevades que es preveu que assoleixin els 39 ºC de temperatura. L'avís afecta totes les comarques catalanes, però tan sols tres estan en alerta vermella. A banda, des del Meteocat adverteixen de temperatures nocturnes elevades que podran arribar a superar els 25 ºC a les 2 h, una xifra que confirma l'arribada d'alguna nit tòrrida. Al Vallès Occidental i a comarques pròximes, l'avís també està activat durant les mateixes hores que Sabadell, des de les 12 h fins a les 18 h. A part, Protecció Civil manté activades l'Alerta del Pla PROCICAT per calor intensa i calor nocturna intensa i l'Alerta del Pla INFOCAT davant la previsió de temperatures molt elevades i de l'increment del risc d'incendi forestal.
L'Ajuntament de Sabadell ha publicat l'avís a les xarxes socials després que Protecció Civil hagi activat una prealerta per l'episodi de calor extrema fins a la tarda. Principalment, recomanen hidratar-se, evitar estar al carrer a les hores de més calor i adverteix de la necessitat de tenir una cura especial amb els infants i la gent gran. A les 9 h d'aquest dijous, alguns termòmetres ja superaven els 30 ºC i a les hores del migdia es preveu que se superin els 38 ºC. Pel que fa a partir de dijous, la predicció del Meteocat diu que les xifres seran inferiors i arribaran algunes nuvolades suaus fins, almenys, dimarts vinent. La temperatura del cap de setmana no superarà els 32 ºC i la mínima serà de 20 ºC. No s'espera que hi hagi cap ruixat. A partir d'aquest dijous, l'avís per temperatures es reduirà a algunes comarques de l'oest del territori, encara que el grau de perillositat serà el mínim.
El cos d'Agents Rurals va activar aquest diumenge el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 72 municipis de 14 comarques, principalment de la meitat oest de Catalunya. Es manté la restricció d'accés a vuit espais naturals amb l'objectiu de reduir el risc d'ignicions i per a la seguretat de les persones en cas d'incendi forestal. En el cas del Vallès Occidental, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac és l'única zona que ha quedat afectada per la restricció.