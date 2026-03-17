Catalunya es blinda amb un anell quàntic per protegir comunicacions i dades crítiques

El Govern de la Generalitat ha iniciat el desplegament de diverses iniciatives en tecnologies quàntiques per reforçar la sobirania digital i la seguretat de les comunicacions digitals del país. El paquet de mesures suposa una inversió total de prop de 10 milions d’euros fins al 2029 i inclou la creació de l'Anell Quàntic de Barcelona amb dotze seus de l'administració que acolliran nodes de comunicacions segures basades en la tecnologia quàntica per preservar dades de seguretat, emergències o salut, entre altres.
Els nodes estaran en llocs com el Palau de la Generalitat, el CTTI, l'Agència Tributària, FGC o els Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, dos tindran presència al Vallès Occidental. Un, a Egara, el complex central dels Mossos d’Esquadra a Sabadell, on se centralitza el comandament estratègic i les unitats més especialitzades del cos; l'altre, a Cerdanyola del Vallès, node on s’ubiquen centres de processament de dades utilitzats per la Generalitat i on existeixen determinats serveis per garantir la continuïtat operativa.
Actualment la Generalitat compta amb una trentena de nodes de comunicacions de dades crítiques, protegits mitjançant encriptació electrònica tradicional. Ara es pretén que una dotzena o més d'aquests nòduls tinguin una protecció suplementària mitjançant la tecnologia quàntica. Fins ara, existien proves pilot de comunicacions protegides per tecnologia quàntica entre dos punts concrets, però Catalunya podria ser pionera a Europa en desplegar aquesta protecció en les comunicacions de diversos nodes en xarxa. El Govern català utilitza unes 2.200 aplicacions, i la protecció s'aplicarà sobre una quarantena d'aplicacions representatives.
La licitació s’ha iniciat aquesta setmana i l’inici del contracte està previst durant el segon trimestre del 2026. En aquesta fase inicial es definirà l’arquitectura final, es prioritzaran els nodes, es faran proves i s’establirà el cronograma detallat de les següents fases. Els primers quatre nodes es posaran en producció durant l’any 2027 i, posteriorment, els vuit nodes restants s’integraran per tancar l’anell metropolità durant el 2028 i 2029. Entre 2027 i 2029 es preveu l’anàlisi de dades en operació real per validar la fiabilitat, el rendiment i l’escalabilitat de la xarxa. El pressupost de la licitació és de 8,2 milions d’euros, finançats completament pel fons FEDER 2021–2027.