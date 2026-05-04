'Vola Libere' aconsegueix el bitllet per viatjar fins a Toronto

Un equip de dotze alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO de La Vall ha aconseguit classificar-se per a una final internacional de la FIRST LEGO League, la competició de robòtica educativa més gran a escala mundial. La final estatal es va celebrar el passat 11 d’abril a Burgos, on l’equip es va enfrontar als millors equips d'Espanya. La competició, que combina reptes de robòtica autònoma, innovació tecnològica i valors de treball en equip, va girar entorn del repte anual titulat "Unearthed: com podem ajudar els arqueòlegs". L'any passat, l'equip del centre, Jatta Printi, va assolir l'èxit a Ciutat del Cap.
Vola Libere va arribar a la final després de quedar primeres en la classificació general de la fase regional, celebrada a Barcelona el passat 7 de febrer, on, a més, van obtenir la màxima puntuació en el comportament del robot. En la competició nacional, on es van enfrontar a 58 equips de tot l’Estat, el grup vallesà va obtenir el tercer lloc en la categoria de projecte d’innovació. El resultat els ha valgut el passi directe a la final internacional, que tindrà lloc del 16 al 20 de juny a prop de Toronto, Canadà, on competiran amb equips de més de 100 països.
El projecte amb què han assolit aquesta distinció s’anomena CASEL (Ceramic Archeology Shields Equipment Layered). Aquest sistema ha estat desenvolupat després d’una intensa investigació i de nombroses visites a museus, espais d’arqueologia i entrevistes amb arqueòlegs i enginyers professionals. L’equip, amb edats compreses entre els 12 i els 15 anys i entrenat per Inma Balcells, professora de Tecnologia i Robòtica del centre, es troba actualment en la recerca de patrocinadors per finançar la seva participació en aquesta fase internacional, amb un pressupost estimat de més de 15.000 euros.
El certamen és un programa educatiu global que promou l’aprenentatge pràctic en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM). En la seva categoria Challenge, adreçada a joves d’entre 9 i 16 anys, hi participen més de 318.000 estudiants organitzats en uns 38.600 equips d’arreu del món. El nom de l’equip, Vola Libere, vol reflectir l’esperit de llibertat i determinació que ha portat aquestes dotze joves, totes elles dones, fins a una final internacional. El bitllet ja està assegurat.