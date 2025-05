Una aventura fins a Sud-àfrica per guanyar una competició de robòtica

"Som Jatta Printi, un grup de noies de 15 anys de l'escola La Vall apassionades per la ciència, la tecnologia i la innovació". Així es presenten set joves estudiants vallesanes de conviccions fermes i voluntat infrangible. L'últim èxit assolit: guanyar a l’Open Africa Championship de la First Lego League celebrat a Ciutat del Cap, la capital de Sud-àfrica. "Juntes fem l'extraescolar del centre sobre robòtica. Ens vam unir a 1r d'ESO", repassa la Carla Monté, de Terrassa. En el consolidat equip també hi ha la Carlota, veïna de Sabadell, i altres figures de punts com Sant Cugat o Bellaterra. Talent que floreix a la comarca.

El camí fins a l'èxit

Entrenades per Imma Balcells, s'havien classificat dos anys consecutius per la competició nacional. Aquest any, però, va arribar el premi gros després d'un periple marcat per un seguit de casualitats que han acabat amb final feliç. "No vam guanyar cap de les disciplines en l'àmbit nacional. Com que som partidàries de començar sempre de nou per aprendre més, vam desmuntar-ho tot en acabar la competició. Després, ens va trucar l'Imma -professor de tecnologia del centre- dient que un dels equips seleccionats no podia anar finalment al certamen internacional. Ho havíem de fer tot des de zero i en només un mes, però no vam dubtar a fer-ho", explica Monté sobre el repte.

La preparació, amb tasques a contrarellotge per recuperar els materials, va ser tant o més enriquidora com la competició a Sud-àfrica. Quan ho tenien tot llest, ja a l'aeroport, va arribar un nou imprevist. "El viatge havia de començar fent escala a Londres. Però el vol es va endarrerir tres hores i no vam poder agafar-lo. Vam marxar a casa i tornar-hi l'endemà. Aquest cop, fent escala a Doha", recorden.

Les proves a Sud-àfrica

Ja a la competició, el primer impacte va ser constatar la barreja de participants. "Va ser molt xocant veure cultures de tot el món. Més de 40 nacionalitats en 82 equips. Gent de Nova Zelanda fins a Moçambic", apunta. Malgrat la quantitat de participants, van demostrar la seva vàlua en una de les tres disciplines: el projecte d'innovació. "Havies de dissenyar proposta o solució per als investigadors marins. El robot es construeix amb peces Lego i es programa perquè faci accions -empènyer, arrossegar, topar contra una paret- en un tapet temàtic, enguany, el fons marí. Són dos minuts i mig per completar-ho", precisen sobre les proves.

La seva proposta s'enfocava a l’exploració i protecció dels oceans, promovent la sostenibilitat i la cura dels ecosistemes marins mitjançant l'eina desenvolupada. I va ser un èxit. "Estem molt contentes perquè és una d'aquelles coses que sempre recordarem. Travessar el continent amb les companyes i, a sobre, guanyar!", celebren. La voluntat, adverteixen, és presentar-s'hi l'any que ve. "Ens ha servit per saber com volem que sigui el nostre futur acadèmic. Confirmar que si ens agrada la robòtica, ens hi podem dedicar". En el cas de la Carla, amb dos conceptes clau. "M'agrada molt la recerca i la informàtica".

En finlandès, Jatta Printi significa “deixant empremta”. Això és exactament el que han aconseguit. L'objectiu és continuar impregnant el seu segell en el món de la robòtica, la innovació i la sostenibilitat. De moment, sembla que caminen amb pas ferm.