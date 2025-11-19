Viatjar a bord del tren de la primera professora astrònoma de l'Estat

Els combois de la xarxa ferroviària també poden servir, a més de transportar usuaris, per fer un homenatge a figures rellevants de la nostra història. Sota aquesta premissa, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), conjuntament amb l’Institut Català de les Dones (ICD), la Universitat de Barcelona (UB) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ha batejat aquest dimecres un tren de la línia Barcelona-Vallès amb el nom d’Assumpció Català i Poch, la primera professora astrònoma de l’Estat. Qui va ser professora de Matemàtiques i Astronomia de la UB passa a ser la primera persona científica catalana, i a més a més dona, en donar nom a un dels trens que té actualment FGC. Aquest tren, que ja circula en el trajecte des de Sabadell fins a la plaça Catalunya de Barcelona, se suma al conjunt de vehicles que la companyia ha retolat els últims anys amb noms d’altres personalitats destacades de la cultura, l’art i les ciències.
El bateig del tren encarrila la recta final dels actes commemoratius del centenari del naixement d’Assumpció Català i Poch, que van començar al mes de febrer amb un acte a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, on la doctora Català va ser professora de Matemàtiques i Astronomia. El 14 de juliol, coincidint amb la data exacta del seu naixement, es va fer l’acte central al Parc Astronòmic del Montsec, on precisament el seu telescopi més gran porta el nom de Català des de l’any 2016. El Parc Astronòmic, gestionat per Ferrocarrils, també va dedicar el Festival d’Astronomia d’aquest any a la figura de l’astrònoma.
Durant l’acte de bateig s’ha visitat també a l’andana de la via 5 de Plaça Catalunya l’exposició itinerant sobre la figura de Català i Poch que ha elaborat l’ICD. La mostra es trasllada ara a l’Espai Provença d’FGC (estació de Provença d’FGC) i es podrà visitar fins al 19 de desembre, de dilluns a divendres de 9 h a 19 h.
L’acte celebrat a l’última estació de la línia ha comptat amb la presència del president d’FGC, Carles Ruiz Novella; la directora de l’ICD, Alba Garcia; el secretari General de l’IEC, Àngel Messeguer Peypoch; la vicerectora d’Igualtat, Inclusió i Gènere de la UB, Montserrat Puig Llobet; el vicerector de Cultura, Memòria i Patrimoni de la UB, Agustí Alcoberro Pericay; la presidenta de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC, Alícia Casals Gelpí; investigadors de l’lnstitut de Ciències del Cosmos de la UB i de la Facultat de Física de la UB, i familiars d’Assumpció Català.
El centenari d’Assumpció Català forma part de les commemoracions del Govern català per al 2025, que anualment acorda els esdeveniments i personalitats que seran objecte de lloança per part de la Generalitat. L’objectiu és posar en relleu, recuperar i divulgar la memòria d’aquests esdeveniments i personalitats que han deixat empremta en el patrimoni col·lectiu dels catalans i catalanes. Català i Poch (Barcelona, 14 de juliol de 1925 - 3 de juliol de 2009) va ser la primera dona a obtenir un doctorat en Matemàtiques a la Universitat de Barcelona (UB) el 1970 i va ser professora de Matemàtiques i Astronomia a la UB. Va dur a terme observacions sistemàtiques de taques solars durant més de trenta anys i va representar l’Estat a la Unió Astronòmica Internacional.