La vaga es nota a FGC: cau un 12% el volum de viatgers

La companyia xifra en un 16,43% el seguiment de l'aturada convocada per Semaf

  • L’estació Terrassa Rambla aquest dimarts al matí -
Publicat el 25 de febrer de 2026 a les 09:44

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha xifrat en un 16,43% el seguiment de la primera de les cinc jornades de vaga convocades pel sindicat de maquinistes Semaf durant dimarts. L'organització de defensa dels drets laborals reclama més seguretat en el servei, mentre que la direcció d'FGC considera l'aturada "artificiosa". Segons els responsables del transport ferroviari públic de la Generalitat, la demanda en aquesta primera jornada de vaga va caure un 12,05%. En concret, a la línia Barcelona – Vallès hi va haver una disminució d'usuaris del 12,23%, mentre que a la línia Llobregat – Anoia la xifra va ser de l'11,54%.

La d'aquest dimarts va ser la primera de les cinc jornades de vaga que ha convocat Semaf a FGC per als dies 24 i 25 de febrer i 2, 3 i 4 de març per reclamar més seguretat en el servei. Els serveis mínims són del 50% en hora punta i del 25% en la resta de franges, mentre que per a la setmana que ve els serveis mínims s'eleven fins al 66% i el 33%, respectivament, per l'increment d'usuaris pel Mobile.

D'altra banda, CCOO ha decidit sumar-se a l'aturada de la setmana que ve i ha convocat tant a maquinistes com a la resta de col·lectius professionals. FGC veu amb “sorpresa” una vaga que considera "artificiosa".

