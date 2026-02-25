Els usuaris, en contra de l'estat actual de l'aparcament de l'Eix Macià: "Hi fallen moltes coses!"

L’aparcament de l’Eix Macià quedarà tancat a partir del 2 de març per iniciar una reforma integral que s’allargarà entre deu mesos i un any, amb una inversió de prop d’1,7 milions d’euros. Segons ha anunciat l’alcaldessa Marta Farrés, l’espai continuarà sent gratuït i no es convertirà en zona blava. El projecte preveu pavimentar tota la superfície per eliminar la pols, reorganitzar les 240 places existents (220 per a cotxes i 20 per a motos), incorporar punts de recàrrega elèctrica i millorar l’accessibilitat amb places per a persones amb mobilitat reduïda. També s’hi instal·laran càmeres de videovigilància, nou enllumenat, més de 140 arbres, un pas de vianants que connectarà dues avingudes clau i millores en els accessos i l’entorn per reforçar la seguretat i la integració urbana. Què en pensen els usuaris, de l'estat actual de l'aparcament?
Oriol Duran, usuari: “La manca de manteniment és el que menys m’agrada”
L’Oriol Duran, que fa tres anys que estaciona a l’aparcament de l’Eix Macià, assegura que l’espai s’ha deteriorat molt en aquest temps: “Fa tres anys estava més bé i es podia fer la volta sense cap problema, però ara ja fa temps que s’han creat uns forats perillosos i depèn d’on poses la roda pot suposar un problema pel cotxe”, diu. A part, fa èmfasi en l’estat de l’entrada al pàrquing, força deteriorat, pel seu parer, i en la perillositat d’entrar-hi de nit. D’altra banda, assegura que el que menys li agrada de la zona és la “manca de manteniment” de l’estat del sòl i de la poca actuació amb els sots que apareixen quan plou, principalment, segons diu. Finalment, però, celebra que hi hagi a disposició de la ciutadania un aparcament gratuït així.
Michelle Reinoso, usuària: “En aquest aparcament tothom hi aparca fatal!
“Buf!”, deia la Michelle després de ser preguntada sobre l’estat de l’aparcament. “Sempre està en mal estat, amb forats, sotracs i molta pols”, assenyala Reinoso. A part, es queixa de l’organització de l’aparcament i de la poca gestió que hi ha a l’hora d’estacionar: “Aquí tothom aparca fatal!”, apunta. L’”únic” que li agrada és que “quasi sempre hi ha lloc” i el que menys, que com que no hi ha cap ordre “la gent aparca com pot, però malament”, diu. Denuncia, a part, problemes a l’entrada i el mal estat del terra: “Sobretot quan plou s’hi fan forats i has d’envair el carril contrari per poder passar sense rascar i es generen cues per culpa d’això”, conclou.
Joan Carles Segura, usuari: “Aquesta zona pavimentada seria com la nit i el dia”
Usuari habitual d’un gimnàs pròxim al pàrquing de l’Eix Macià, el Joan Carles assegura que la situació és força crítica i que es troba en un “fatal” estat i, fins i tot, denuncia el perill que pot suposar pels vehicles: “L’entrada i la sortida de l’aparcament està en un estat que poden malmetre els cotxes”. Li agradaria molt que hi hagués un pàrquing asfaltat i que no fos de pagament, encara que dubtava que fos “possible” –deia minuts abans de la roda de premsa que ho confirmava–. “Aquest lloc pavimentat seria com la nit i el dia. Sobretot, quan plou”, subratllava. No és l’únic usuari que es queixa de l’estat del pàrquing en dies de meteorologia adversa.
Emma Alemany, usuària: “El principal problema és la poca senyalització”
L’Emma Alemany, que recórrer a l’aparcament per comoditat i logística, defensa que el principal problema que existeix és la manca de senyalització de l’aparcament i la llibertat que es prenen alguns conductors d’aparcar on els va bé. “Hi va haver una vegada que un grup de cotxes aparcats em van encerclar i no vaig poder sortir fins al cap de dues o tres hores”, exposa. Reclama que “amb pressupost” es podria resoldre el problema i reafirma la necessitat que hi ha de reestructurar la divisió dels cotxes perquè tothom hi càpiga millor i hi hagi més ordre. “Es poden generar problemes molt fàcilment en aquest sentit perquè un aparca i els altres s’adapten”, exposa.
Carlos Colado, usuari: “Cal anar molt lent per la quantitat de sots que hi ha”
El Carlos, que ve de Terrassa sovint per motius mèdics, sol aparcar en aquest pàrquing per una qüestió de comoditat, però denuncia que “cal anar molt lent perquè els sots fan que s’hagi de vigilar més del compte”, diu. A diferència d’altres usuaris, celebra la flexibilitat a l’hora d’aparcar i que no sigui complicat perquè “el pots posar on et vagi bé”, cosa que també veu com un problema. “Alguna vegada he rascat els baixos del cotxe o he avisat a algun conductor que entrava i, tot i això, no ha pogut evitar els forats que es generen”, assenyala. Així, denuncia, també, que s’ha d’envair el carril contrari per poder entrar amb comoditat i sense tenir problemes.