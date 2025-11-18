FOTOS | Una aventura a més de 7.000 quilòmetres de casa

Les vivències a l'altra punta del món sempre són millors quan es fan en bona companyia. Així ho fa palès el relat de Rafael Serra, un dels integrants del grup format per castellarencs i sabadellencs que han viatjat aquesta tardor al Nepal per dur a terme una travessa a la vall de Langtang, al nord de Katmandú. L’expedició va recórrer més de cent quilòmetres al llarg de tres setmanes, amb un desnivell acumulat d'uns 8.000 metres. Durant el trajecte, els participants van coronar el Kyanjin Ri Alto, de gairebé 5.000 metres. El Tserko Ri, que era el següent repte, no es va poder assolir per inclemències meteorològiques. "Va caure una nevada que ens ho va impedir, però no ens ha quedat un mal regust. Un viatge d'aquestes característiques té moltes altres coses d'interès i moments que valen la pena", reivindica. El 20 d'octubre començava el viatge.
La tria de la vall de Langtang respon a la voluntat de fugir de la massificació dels trekkings més coneguts i connectar amb l’essència més pura del país visitat, una destinació molt sol·licitada en les agències europees. "El 2022 ja havia d'anar-hi, però no va poder ser per motius personals. L'any passat en vam parlar entre uns quants i vam decidir posar fil a l'agulla. Vam contactar amb una agència que ja ens havia facilitat la logística el 2016. I es va anar apuntant gent. Al final, ens vam ajuntar una bona colla!", celebra. Abans de la sortida, l'expedició castellarenca va rebre la bandera de la vila, que els ha acompanyat durant el recorregut. "S'ha plantat a dalt, sí", riu. El grup estava format per divuit persones, la majoria sòcies del Centre Excursionista de Castellar i de la Unió Excursionista de Sabadell.
El conflicte a la zona va generar una mica de nerviosisme previ, però van decidir tirar endavant. A més de 7.500 quilòmetres de distància en línia recta des d'on es llegeix aquest article, aquests mesos es viu una situació convulsa. Les protestes van començar el setembre passat després d'una prohibició nacional de diferents plataformes de xarxes. L'esclat social és el resultat de la frustració creixent de la gent per l'autoritarisme, la corrupció percebuda i l'ostentació de riquesa per part de funcionaris del govern i de les seves famílies, així com per les acusacions de mala gestió de fons públics. Però el clima d'agitació no va arribar a la muntanya. Fins i tot van tenir temps de fer turisme pels temples de Katmandú i tot el seu entorn, abans de tornar el 8 de novembre passat. A la retina queden gravats records de la vall del Langtang, a la frontera amb el Tibet, al naixement del riu. O l'estampa majestuosa del Llac Gosaikunda, a 4.222 metres i amb unes vistes espectaculars.
L'esperit aventurer mai es perd. Amb 63 anys, el calendari del Rafael és ple de dates amb pics des d'on descobrir món. "Encara som joves!", exclama, obrint la porta a tot nou integrant de la següent sortida. "Qualsevol persona a qui li agradi la muntanya, mínimament caminadora, ho pot fer. Es va a poc a poc, sobretot pujant", diu. Dels divuit membres, dos van haver de parar abans d'hora per problemes d'adaptació. Afortunadament, però, van tornar a casa en perfecte estat de salut. Ara, la possibilitat d'afrontar un nou desafiament ja apareix a l'horitzó. Es parla de tornar al Nepal. Potser, en un altre punt. "El país dona molt de si. L'any que ve ja veurem. Tenim diferents opcions al cap. Però sempre fugim de trekkings molt massificats. I aquí ho vam poder gaudir, un lloc amb molt poca gent. És un valor afegit", tanca. Preparin el bitllet que la pròxima aventura està a punt de definir-se.