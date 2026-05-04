Un servei de lloguer de bicis als municipis vallesans?

El servei de bicicletes compartides de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’AMBici, vol continuar la seva expansió, amb una possible penetració en el territori vallesà. La possibilitat d'ampliar el sistema a nous usuaris i, per tant, més zones, ha estat sobre la taula des de la primera fase de la seva implementació. Diferents ajuntament de la comarca ho han situat en el punt de mira. “Les alcaldies del Vallès també ho volem”, va avisar el 2023 l’alcalde de Cerdanyola i vicepresident de Mobilitat de l’AMB, Carlos Cordón, quan es va impulsar el model.
L'objectiu es manté i ara la possibilitat agafa força: l'AMBici ha d'arribar a la segona corona. L'últim Consell Metropolità de l'AMB així ho referma. La qüestió està en estudi i afectaria Sant Cugat, Cerdanyola, Badia, Barberà i Montcada i Reixac, a més d'altres àrees del Maresme sud (Tiana i Montgat) o el Baix Llobregat central (Sant Vicenç dels Horts, Sant Andreu de la Barca, Cervelló i Pallejà).
Fonts de l'organisme supramunicipal apunten que el Consell Metropolità del mes d'abril ha aprovat inicialment el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU) 2025-2030, que marcarà l’estratègia i les principals mesures de mobilitat per implantar en aquesta àrea en els pròxims cinc anys. El document està estructurat en sis eixos estratègics i vint línies, i preveu un total de 58 mesures. Una d'elles, la posada en marxa de l'AMBici a noves localitats. El pressupost estricte del Pla, sense les infraestructures, és de 1.701,60 milions d’euros. L’AMB n’assumirà el 45%, percentatge que equival a 822,6 milions d’euros. El total és de 22.374,8 milions d’euros.
En aquest àmbit, l’AMB també treballa amb la mirada posada en una futura integració amb el sistema Bicing de Barcelona, coincidint amb el fet que el contracte actual del servei a la capital catalana finalitza el 2030. L’objectiu és avançar cap a un sistema més coordinat a escala metropolitana. Tot i que la voluntat política va en aquesta direcció, encara no hi ha un acord amb el govern municipal de Jaume Collboni. Des de fa tres anys, una quinzena de municipis metropolitans ja ofereixen el servei de l'AMBici. La possibilitat que el transport de dues rodes aterri a la nostra comarca sembla una mica més a prop.