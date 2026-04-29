Trànsit posa la lupa a les carreteres vallesanes en l'operació sortida pel pont de l'1 de maig

El Servei Català de Trànsit preveu que uns 580.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona entre les 12 hores de dijous i les 15 hores de divendres, pel pont de l'1 de maig. L'organisme, en col·laboració amb els Mossos, establirà un dispositiu especial d'ordenació, regulació i control del trànsit entre les 12 hores de dijous i les 24 hores de diumenge. Pel que fa a la tornada, s'espera que uns 280.000 vehicles tornin diumenge cap a l'àrea de Barcelona. Es tracta de la primera operació especial després de Setmana Santa i es dona amb la primavera ja avançada, marcant la transició entre la mobilitat hivernal i la de l'estiu.
La previsió és que la mobilitat de sortida es concentri entre les 14 i les 20.30 hores de dijous, i les 10 i les 14.30 hores de divendres. Els trams on es preveu més concentració de vehicles són l'AP-7 entre Castellbisbal-Gelida-Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud; la mateixa via entre Barberà del Vallès-la Roca-Llinars del Vallès en sentit nord; la B-23 al Papiol en l'enllaç amb l'AP-7; la B-30 a Cerdanyola del Vallès; la C-17 a Parets en sentit sud; la C-33 a Montcada en sentit sud; la C-58 entre Barcelona i Ripollet en els dos sentits de la marxa; la C-65/C-31 a Santa Cristina d'Aron en sentit platges; i l'N-340 al Vendrell, en sentit sud.
Trànsit espera un increment dels desplaçaments, especialment cap a destinacions costaneres i també cap a zones d'interior. A més, des de l'SCT es demana extremar la precaució durant l'operació sortida, especialment en els desplaçaments cap a la Catalunya Central, davant la previsió de pluges intenses al llarg de dijous. Per això, es demana reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat, evitar frenades brusques i maniobres sobtades, i informar-se prèviament de l'estat del trànsit abans d'iniciar el desplaçament.
Pel que fa a la tornada, el volum més gran de trànsit s'espera entre les 17 i les 22 hores de diumenge. Els trams amb més afectació podrien ser l'AP-7 a Sant Celoni-Llinars-la Roca en sentit sud; la mateixa via a Vilafranca-Sant Sadurní d'Anoia-Martorell en sentit nord; la C-31 entre Llagostera i Platja d'Aro; la C-32 de Viladecans a Sant Boi de Llobregat; la C-32 a Montgat i Mataró; la C-33 entre Barcelona i Montcada i Reixac; la C-65/C-31 a Santa Cristina d'Aro en sentit AP-7; la C-35 a Llagostera també en sentit AP-7; la C-55 a Castellbell i el Vilar en sentit sud; i l'N-340 entre Coma-ruga i el Vendrell.
Més de 300 controls d'alcoholèmia i carrils addicionals
El dispositiu dels Mossos d'Esquadra comptarà amb 1.365 efectius de trànsit, tant en vies de màxima mobilitat com en secundàries, així com en els punts viaris de més circulació, on es faran 1.029 controls. D'aquests, 310 seran d'alcoholèmia i drogues, 176 de seguretat passiva, 165 de distraccions, 154 de velocitat, 125 específics de motocicletes i 99 de transports. Per millorar la fluïdesa del trànsit i minimitzar possibles retencions, Trànsit habilitarà més de 100 quilòmetres de mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit.
Una de les mesures especials previstes és la instal·lació de carrils addicionals per a la tornada de diumenge en diversos trams amb elevada intensitat de trànsit: a l'AP-7 entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei (enllaç amb la B-23), així com entre Sant Celoni i Montornès del Vallès; i a la C-32 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat (enllaç amb la B-20). Addicionalment, tant a l'operació sortida com a la de retorn, s'habilitaran altres mesures de regulació viària, com l'obertura de carrils Bus VAO, la priorització de sentits en rotondes i el tancament d'accessos a determinades poblacions en vies com la GI-662, la C-31, la C-65, l'N-II, l'N-240 o la C-58. A més, els vehicles pesants no podran circular diumenge 3 de maig a l'AP-7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, en ambdós sentits, entre les 17 i les 22 hores.
Alhora, a l'AP-7, en el tram entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès, els vehicles o conjunts de vehicles destinats al transport de mercaderies amb una massa màxima autoritzada superior a 7.500 quilos hauran de circular obligatòriament pel carril dret i no podran efectuar avançaments. Aquesta mesura s'aplicarà en ambdós sentits dijous entre les 17 i les 22 hores; divendres entre les 10 i les 14 hores; i diumenge, entre les 17 i les 22 hores. Pel que fa als trams amb carrils habilitats en sentit contrari a l'habitual, aquests mateixos vehicles, a més de tenir prohibit avançar, hauran de circular a una velocitat màxima de 80 km/h. Per a la resta de vehicles, com turismes i motocicletes, la velocitat màxima es reduirà de 120 km/h a 100 km/h en aquests trams.