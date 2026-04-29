Barberà del Vallès

La trencadissa d'un dels poemes de García Lorca a Barberà

L'Ajuntament condemna la vandalització del banc commemoratiu del poeta estrenat fa un mes

Publicat el 29 d’abril de 2026 a les 13:31

Un mes després de la seva inauguració, el banc en forma de llibre situat a la plaça García Lorca en homenatge al poeta ha estat víctima de l'incivisme. L'Ajuntament de Barberà ha denunciat aquest dimecres l'acte vandàlic que ha patit l'element simbòlic, que va ser descobert el 20 de març passat durant la inauguració de l’Any Lorca 2026. L'atac al mobiliari urbà s'ha produït en un espai que vol ser un punt de trobada per a la cultura i la memòria democràtica. El banc es va concebre com un reconeixement al llegat de l'artista i com un recordatori de la repressió que va patir, coincidint amb el 90è aniversari del seu assassinat. Ara, el banc ha aparegut amb el vinil que conté un dels poemes de l’artista totalment trencat.

Davant d'aquests fets, l'Ajuntament ha anunciat que repararà el banc per restablir el seu estat original. Tanmateix, el consistori ha fet una crida pública a la ciutadania demanant respecte per aquests elements que, més enllà de la seva funció com a mobiliari, representen valors fonamentals de la ciutat. "Aquest acte vandàlic atempta directament contra l'objectiu de la programació de l’Any Lorca, que busca fomentar valors com la igualtat, el respecte i la memòria democràtica entre tota la ciutadania", tanquen.

