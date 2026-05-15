Barberà es posa el pitet en la 14a edició de la Ruta de la Tapa

Barberencs, toca posar-se el pitet. Fins al 31 de maig, la ciutat tornarà a omplir-se de sabors amb la 14a edició de la Ruta de la Tapa, una iniciativa gastronòmica que convida la ciutadania a descobrir i gaudir de les creacions més innovadores dels establiments de restauració locals. Organitzada per la regidoria de Comerç, Restauració i Turisme de l’Ajuntament de Barberà, amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants Som Comerç Som Barberà, la Ruta esdevé una oportunitat per promocionar la gastronomia local, donar visibilitat als establiments del municipi i, alhora, oferir una experiència divertida a la gent.
La ciutadania ja pot recollir el llibret informatiu, que inclou totes les caselles dels 20 establiments participants. A mesura que es visitin els locals i es tastin les tapes especials preparades per a l’ocasió, cada establiment posarà el seu segell en el llibret. Els locals seran identificables amb un cartell i una banderola oficial a l’entrada. Cada tapa, amb una beguda inclosa (aigua, vi, cervesa o cava), té un preu unitari de 3,90 euros. En cas de voler un refresc, s’aplicarà un suplement de 0,50 euros. Com a novetat d’aquesta edició, la Ruta incorpora també la “Ruta dolça”. Així, la ciutadania podrà votar tant la millor tapa salada com la millor tapa dolça, diferenciades dins del mateix llibret.
Per votar i entrar al sorteig de 20 xecs valorats en 30 euros cadascun a càrrec dels establiments participants per gaudir d’un àpat en qualsevol dels locals participants, cal completar com a mínim nou caselles de la Ruta Salada i tres de la Ruta Dolça i dipositar la butlleta en qualsevol dels establiments participants o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), ubicada a la carretera de Barcelona, 154. El Teatre Municipal Cooperativa va acollir dijous l'acte de presentació, amb la presència de l'alcalde de Xavier Garcés, la tinenta d'Alcaldia de Comerç i restauració Mònica Sempere Creus i representants de tots els negocis participants en aquesta nova edició.