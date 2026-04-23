Quan el polígon esdevé punt de trobada ciutadà: "No sembla intel·ligent viure-hi d'esquena"

El polígon Santa Maria de Barberà es va omplir dissabte passat d'assistents en el marc de la primera edició de la jornada ‘Barberà també és polígon’, sota el lema “Camina i descobreix la ciutat”. Segons el consistori, la iniciativa va reunir prop de 500 persones, entre ciutadania i treballadors de les empreses de l'indret, en una experiència innovadora per conèixer de prop el teixit industrial local. La jornada va permetre, per primera vegada, que la gent entrés a l’interior de diverses companyies -al voltant d'una quinzena- i descobrís la seva activitat. Al mateix temps, els professionals de les naus van explicar els processos, oficis i projectes en marxa.
"Estem molt contents de com va anar. Va ser un èxit. Va servir perquè tothom conegués què es fa al polígon que tenen al costat de casa", sintetitza Martí Puig Isern, president de l'Associació Empresarial Polígon Santa Maria (ASEMPIAB). Empreses capdavanteres en robòtica, de serveis i altres especialitats van oferir una experiència plural, amb la voluntat de transmetre la qualitat dels locals que els veïns tenen ben a prop de les seves llars. Fins i tot, alguns joves van aprofitar la jornada per presentar currículums. "Va ser una sorpresa molt gratificant, perquè hi ha empreses que tenen dificultats per trobar personal. I aquest era part de l'objectiu", diu.
La caminada va estar amanida amb activitats festives que van acompanyar el trajecte. La pròxima setmana està prevista una reunió per valorar el resultat de la proposta, però la sensació generalitzada del sector empresarial és molt satisfactòria. També entre la ciutadania present. "Em va semblar didàctica i encertada. Sempre valorem zones verdes i espais oberts de les ciutats. Està bé, però cal ser pragmàtic. Si tenim un espai gran com un polígon al costat del nucli urbà, no sembla intel·ligent viure-hi d'esquena", deia Miguel Sánchez, que va participar en la jornada i celebra l'aposta per buscar fórmules participatives per lligar els veïns amb el seu entorn.
Al llarg del recorregut, les persones participants van descobrir la diversitat i el rigor de la xarxa productiva barberenca, amb protagonisme de sectors com la indústria química, tecnològica, alimentària, esportiva o de serveis. També es va posar en valor la importància de tecnologia puntera i innovació, sovint, desconeguda per a bona part de la població. La cita també ha tingut un impacte directe en el món econòmic local. Diverses empreses participants han rebut, arran de la iniciativa, peticions de feina per part de persones del territori, així com propostes de col·laboració i oferta de serveis.
Les activitats experiencials, tastos i demostracions es van complementar amb les visites guiades a empreses com ATP Packaging, Arabo Coffee Roasters o IN EXTREMIS Club Academy. Amb aquesta iniciativa, emmarcada en el Pla de Desenvolupament Econòmic de Barberà del Vallès 2025-2030 (Pla DECO), el municipi apropa la indústria a la ciutadania i reivindica un dels seus principals motors econòmics. Des del consistori destaquen que l'acollida de la celebració consolida aquest format com "una eina efectiva per fomentar el coneixement, l’orgull de ciutat i les oportunitats compartides entre el teixit productiu i la població". S'esperen més accions en la mateixa línia.