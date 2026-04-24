Barberà del Vallès

Comença la remodelació de l’enllaç de l’AP-7 amb la B-30 per millorar el trànsit a Barberà

Les obres, en tres fases, tindran una durada estimada de sis mesos

  Cartell a l'AP-7 amb l'accent de Barberà tancat
Publicat el 24 d’abril de 2026 a les 17:23

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha començat aquesta setmana les obres de millora de l’enllaç de l’AP-7 amb la B-30, a l’altura de la sortida 147 (abans sortida 20), en sentit sud, dins del terme municipal de Barberà. L’actuació compta amb una inversió superior als 500.000 euros i té com a objectiu principal incrementar la seguretat viària i millorar el nivell de servei en un punt clau de la xarxa de mobilitat del municipi i del conjunt de la comarca. Aquest enllaç connecta l’AP-7 amb la B-30, la C-58, l'N-150 i el nucli urbà barberenc, i registra una elevada densitat de trànsit que sovint genera retencions, especialment als ramals de sortida.

Les obres tindran una durada estimada de sis mesos. Els treballs inclouran la millora del drenatge, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i la instal·lació de nous sistemes de contenció i senyalització. L’execució es dividirà en tres fases. En una primera fase es faran treballs previs sense afectacions al trànsit. L’alcalde de Barberà, Xavier Garcés, ha valorat positivament l’actuació, destacant que “aquesta intervenció és necessària per millorar un punt especialment tensionat de la nostra xarxa viària. Suposa un pas important per reduir les retencions i incrementar la seguretat, tant per a la ciutadania de Barberà com per al conjunt de persones que utilitzen aquest eix estratègic de mobilitat”.

Aquesta acció s’emmarca en el programa de conservació i manteniment de la Xarxa de Carreteres de l’Estat, amb l’objectiu de millorar les condicions de circulació, seguretat i servei a la província de Barcelona.

Notícies recomenades