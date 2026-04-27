Mor l'exregidor Ignacio Navarro Castro

Dol a Barberà per la mort d’Ignacio Navarro Castro. L’Ajuntament ha manifestat el seu profund pesar per la pèrdua de qui va ser regidor del consistori entre els anys 2003 i 2019 i una figura cabdal en la vida política i social del municipi. Nascut a Torre de Juan Abad (Ciudad Real) l’octubre de 1954, es va establir a Barberà als anys setanta. Des d’aquell moment, va arrelar amb força a la ciutat, on va desplegar una vocació de servei infatigable en els àmbits personal, professional, associatiu i polític.
Format en el sector tèxtil, la seva trajectòria va transcórrer lligada a la defensa dels drets laborals i la justícia social des de l’esfera sindical. Aquesta consciència col·lectiva va bategar de forma paral·lela a la seva faceta artística; l’acordió i els teclats el van acompanyar sempre, des dels inicis amb "Hermanos de la Mancha" fins a les formacions locals "Interrogación" i "Scorpions", mantenint viva una passió musical que el definia.
Pilar del moviment veïnal, Navarro va ser un dels impulsors de l'Associació de Veïns de Can Gorgs II, entitat amb la qual va mantenir un lligam inalterable. El seu compromís polític, vinculat al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), es va traduir en setze anys de dedicació institucional. Des de la regidoria d’Esports, va fomentar l’activitat física i va vertebrar el teixit associatiu esportiu, tasca que va compaginar amb una gestió valuosa a SABEMSA i a la Fundació Barberà Solidària.
"Amb la seva partida, Barberà del Vallès acomiada una persona íntegra i generosa que va fer del progrés de la ciutadania el seu nord vital", expressa en un comunicat el consistori, que trasllada tot el seu escalf i suport a la família, amistats i a les persones que van compartir el seu llegat.