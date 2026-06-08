Crida a la mobilització per les altes temperatures a les aules: "Hi ha quatre pingüins en tot el centre"

La climatització de les aules preocupa la comunitat educativa de diferents municipis a la comarca. En els últims mesos, un dels punts on més s'ha apujat el to per demanar millores ha estat Barberà. Les famílies de diferents centres es volen reunir el pròxim 17 de juny a les 18:30 h davant de l’Ajuntament per evidenciar el seu malestar pel que consideren una manca de resposta a la problemàtica. L'objectiu és reunir famílies, escoles, instituts, llars d’infants, casals, professorat i ciutadania per exigir solucions urgents davant les altes temperatures que es viuen en les instal·lacions.
"A la nostra escola lluitem des de l’any 2021 per aconseguir mesures que permetin garantir unes condicions adequades per a l’alumnat i el personal del centre. Avui dia, no s’han instal·lat ni sistemes de climatització ni els tendals sol·licitats, malgrat les reiterades peticions realitzades durant aquests anys", expressen fonts de l'AFA de l'Escola Marta Mata. L’única mesura nova adoptada ha estat la incorporació de quatre equips de climatització portàtils –pingüins– per dur a terme una prova pilot. Uns aparells que veuen insuficients. "Considerem inacceptable que els nostres fills continuïn suportant temperatures extremes dins de les aules. Disposem de diversos informes mèdics relacionats amb cops de calor i problemes derivats de les altes temperatures". El col·lectiu treballa per recopilar documentació per presentar totes les evidències i demostrar la gravetat d’aquesta situació a l’Ajuntament.
En clau municipal, la carpeta s'aborda amb una comissió climàtica que ja ha reunit diferents actors. Des del govern local es van pronunciar el febrer passat assegurant que les intervencions a la Marta Mata, mitjançant una mesura transitòria, s'havien d'implantar abans de tancar el curs. Llavors, s'estaven fent els tràmits per sumar-hi aires condicionats. Una opció que, de moment, està aparcada. "La licitació continua en marxa i el compromís es manté", referma el regidor d'Educació Daniel González. La sensació a l'executiu és que els pingüins estan funcionant bé i que és una via que encara té marge per ajustar-se al màxim de potència elèctrica de l'escola. L'equip directiu ja ha traslladat a les famílies les novetats i ara esperen a fer un balanç de la prova de cara al primer trimestre del curs vinent. En paral·lel, aquest estiu, la Generalitat ha de posar ventiladors a l'Escola Miquel Martí i Pol –on fa el manteniment el Departament–. A més, l'objectiu del consistori és afegir aires condicionats en un espai de grans dimensions de cada centre barberenc, a través d'una licitació que s'ha d'incloure en els pressupostos del 2027.
Les famílies convocants no volen més promeses incomplertes. En els últims mesos, han presentat denúncies a Inspecció de Treball, queixes al síndic de greuges, escrits davant el Defensor del Poble, instàncies a l'Ajuntament i altres correus i comunicacions a la Generalitat. El grup ha participat activament amb intervencions en diferents plens municipals. A més, han fet concentracions, pancartes, fullets i altres accions de protesta i sensibilització per fer visible la postura i reclamar solucions immediates. Tot plegat, però, continua encallat. "L’Ajuntament té coneixement d’aquesta situació des de l’any 2021, sense que fins a la data s’hagin adoptat prou mesures per resoldre un problema que afecta directament la salut i el benestar dels infants, així com del personal educatiu".
Per tot plegat, ara fan una crida a la ciutadania perquè se sumi a aquesta reivindicació i exigeixi actuacions urgents que garanteixin unes condicions dignes i segures als centres educatius de Barberà. La data del 17 de juny es preveu calenta al municipi.