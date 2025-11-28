Pas endavant per les millores en la climatització de l'Escola Marta Mata? "Estem al límit"

La climatització de les escoles és un debat que no queda silenciat amb l'arribada de l'hivern. La lluita de les famílies ha adoptat un to especialment contundent a Barberà, on una de les comissions de l'AFA de l'Escola Marta Mata ha liderat una reclamació que aviat podria desencallar-se. En l'últim ple, una de les portaveus del col·lectiu de pares i mares va manifestar la necessitat d'actuar amb urgència per apaivagar temperatures que, en els mesos més càlids, superen els 30 graus a les aules. "Volem que es pugui treballar i estudiar en condicions segures. Les famílies hem arribat al límit. Cal una solució real i no gestos per la foto", va expressar la representant de l'entitat, que demana responsabilitat al consistori per rebaixar el mercuri.
Des de direcció confirmen que s'està fent feina als despatxos per desencallar una demanda que acumula temps sobre la taula a Barberà. La problemàtica no és únicament en aquest centre, però les particularitats de l'equipament fan que l'escalfor, i també el fred, es notin més. L'escola ha fet una reclamació a través del sindicat i ha enviat imatges que mostren les altes temperatures registrades, en una conjuntura que ha arribat fins al Departament, que ha fet revisions i comprovacions sobre el terreny. L'edifici és de la Generalitat, però el manteniment el fa l'Ajuntament. La voluntat expressada en aquest punt, com ha passat en centres com el Miquel Martí i Pol, ha estat apostar per tenir un refugi climàtic al gimnàs i millorar les zones d'ombra al pati. Mesures que les famílies veuen insuficients, ja que no frenen la sensació tèrmica al conjunt de les instal·lacions.
Les possibles actuacions estaven a l'espera que el Govern local rebés el vistiplau del Departament d'Educació. El ple del mes de maig va aprovar l’inici de l’expedient per fer obres a l’Escola Marta Mata i a l’Escola Miquel Martí. A l'octubre es va fer un pas més en l'acceptació del tràmit administratiu, després que les famílies exigissin celeritat. Ara, tant fonts de direcció com del consistori mantenen que es treballa en bona línia i que la solució està més a prop. En aquest sentit, el regidor d'Educació barberenc, Daniel González, assegura al Diari que s'ha fet tot el procés per demanar les competències impròpies per gestionar la inversió que caldrà fer. El cas, admet, és excepcional perquè les temperatures al Marta Mata han motivat la Generalitat a destinar un ajut econòmic especial. Per això s'estan concretant les noves intervencions, mitjançant una mesura transitòria, amb un sistema que sigui més eficient. "Compartim la demanda de les famílies. No només en benefici dels infants, sinó també del personal que hi treballa", manté el responsable local.
La partida ja està inclosa en el pressupost del 2026 i s'estan fent els tràmits per poder sumar elements com aires condicionats que atenuïn encara més els termòmetres en aquest ecosistema propi. En paral·lel, com en la resta d'escoles, el 2024 es van subministrar ventiladors a les aules de Barberà. "Actuem amb la mateixa dedicació a les set escoles municipals", sosté el primer tinent d'Alcaldia. De fet, la climatització arreu és una voluntat contemplada en el PAM. "És un objectiu de mandat", remarca González. En clau municipal, la carpeta del Marta Mata està oberta des de fa anys, amb una comissió pròpia que no ha deixat d'alçar la veu. A l'espera de fer més passos i traduir en el terreny els diners aportats, l'executiu referma que les millores, en la direcció que finalment s'emprenguin, estaran implementades abans que arribi la calor, aquest mateix curs. Amb la potestat per a fer les inversions extraordinàries, les diferents veus confien que el context canviï aviat.