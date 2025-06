Famílies de Barberà demanen mesures per fer front a les temperatures extremes a l'escola

La Comissió Climàtica de l’AFA de l’Escola Marta Mata a Barberà del Vallès reclama mesures urgents per pal·liar les altes temperatures al centre. "La situació ens preocupa profundament com a famílies i afecta directament la salut i el benestar dels infants", avisen des del col·lectiu.

La lluita va començar el 2022, quan les famílies van reclamar ombra als patis i mesures a les aules. "Des de llavors, portem més de dos anys de reunions, sol·licituds, correus, accions i reclamacions públiques, sense que s’hagi materialitzat cap actuació visible ni s’hagi proporcionat informació clara i actualitzada", lamenten. Després d'intervencions al ple i reunions amb l'Ajuntament, la intenció és que les actuacions estiguessin enllestides aquesta primavera. Objectiu que no es podrà assolir.

Demanen accions per pal·liar les altes temperatures a l`escola a Barberà

Cedida

Mentrestant, el Govern local assegura que la millora del sistema de climatització a l'escola és "una actuació prioritària" recollida als pressupostos 2025 i al Pla d’Actuació Municipal (PAM), amb la instal·lació d’aire condicionat al gimnàs i espais ombrejats al pati. Així, el ple del mes de maig va aprovar l’inici de l’expedient per fer obres a l’Escola Marta Mata, i també a l’Escola Miquel Martí. L’any passat, l’Ajuntament ja va dotar de ventiladors totes les aules i espais comuns. "Tot i que aquestes actuacions són competència de la Generalitat, l’Ajuntament pagarà els treballs assumint una competència impròpia", remarquen des del consistori.

Malgrat el pas endavant, les famílies desconfien que s'executi amb celeritat i demanen agilitzar les intervencions després de mesos en què les administracions s'han passat la pilota. "A data d’avui, les famílies no hem rebut cap comunicació oficial i no s’han vist avenços reals a l’escola. Ens preocupa, ens dol i ens indigna, perquè les temperatures dins les aules i als patis són molt elevades, i estem parlant de criatures de tres a dotze anys que han de passar moltes hores en aquestes condicions. Això no és només una qüestió de confort, és una qüestió de salut i dignitat educativa", reiteren. "Cal actuar abans no passi una desgràcia", tanquen. A les portes del final de curs i l'inici del casal, les accions fins ara són insuficients: els tendals i l'arbrat actual no garanteixen el benestar dels infants.