Els clàssics no moren mai per la Festa Major

Els barberencs s'han submergit aquest cap de setmana en un univers ple de música i cultura popular a totes hores del dia i en cada cantonada. La Festa Major del municipi vallesà ha portat a la ciutat activitats per a tots els gustos, amb una clara aposta pel segell local. "Ha anat molt bé. Ha estat una festivitat molt participativa, amb molta gent als carrers. Patíem per la pluja, però ens ha respectat", celebra Joan Muñoz, regidor de Cultura.

El funcionament, destaca, ha estat un èxit a nivell organitzatiu, malgrat algunes modificacions respecte a les últimes edicions. "La resposta ha estat molt bona, també en aquelles propostes que han patit un canvi d'ubicació, com l'espai infantil i familiar al bosc de Can Gorgs. Un lloc més fresc, més ampli i amb menys saturació que abans", remarca sobre les experiències.

Festa Major de Barberà

Cedida

Com és habitual, els concerts en directe han estat un dels grans al·licients. El Versión impossible va aplegar unes 4.000 persones, reforçant la presència de les bandes de tribut i les orquestres amb música per a tots els públics. També s'han recuperat clàssics com els de Raffaella Carrà o els Stones.

"Fa anys que des de l'Ajuntament es va decidir apostar molt més pel pes de les entitats en la programació. Donar més cabuda, més infraestructura i recursos a aquests espais, en comptes de destinar tots els esforços a portar una cara coneguda", sosté el regidor. "Fer un concert de molt gran format pot generar un problema d'aparcament, restauració i comoditat a l'hora de venir a gaudir l'espectacle", reitera. Un fet que potser restaria afluència en altres actes de petit format.

Festa Major de Barberà

Cedida

Aquests dies no ha faltat el foc, els castells o els moments de comèdia amb els monòlegs. Cites en una programació farcida que han inundat indrets com la plaça de la Vila i altres emplaçaments. Des del consistori es considera que són vessants que s'han integrat molt bé i que es consoliden cada any, amb el teixit associatiu i els grups que porten temes icònics a Barberà caminant plegats.

En definitiva, és la filosofia de la "Festa Major més nostra", leitmotiv de la celebració que tanca com sempre el Piromusical del dilluns al parc Central. Després del pregó a càrrec de la Colla Bastonera Les Romanes ARA I SEMPRE i més d'una trentena d'iniciatives, els barberencs miren de recuperar la veu al crit de "fins a l'any que ve!".