Barberà del Vallès

Rentada de cara a les escoles de Barberà

Diversos equipaments se sotmeten aquests dies a millores

Publicat el 07 d’agost de 2025 a les 15:36

Coincidint amb el període de vacances escolars, l’Ajuntament de Barberà del Vallès està duent a terme diverses actuacions de conservació, manteniment i millora en diferents centres educatius del municipi. L’objectiu, defensa el consistori, és garantir unes instal·lacions segures, funcionals i en bon estat de cara a l’inici del nou curs escolar.

Una de les principals actuacions és la pintura integral d’aules i espais comuns de l’Escola Elisa Badia, on s’estan condicionant un total de 3.987 metres quadrats. El cost d’adjudicació d’aquests treballs és de gairebé 32.000 euros.

 

L’alcaldessa accidental, Mònica Sempere Creus, ha fet una visita d’obres a l’Escola Elisa Baida: “Durant l’estiu, aprofitem el tancament dels centres per avançar en tasques de manteniment que, durant el curs, serien més difícils de fer. Aquestes actuacions són essencials per garantir que infants i els equips educatius trobin els espais en les millors condicions possibles al setembre”.

Paral·lelament, amb el suport de la Brigada Municipal, també s’estan desenvolupant tasques de pintura en espais comuns d’altres centres com l'Escola del Bosc, l'Escola Can Serra, l'Escola Pablo Picasso, l'Institut Escola Can Llobet, la llar d’infants El Bosquet i la de La Rodona.

