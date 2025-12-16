ARA A PORTADA

Barberà del Vallès

Enxampen un lladre que forçava vehicles aparcats a l'espai públic

Els agents el van sorprendre amb diversos objectes que constaven com a sostrets en diversos robatoris

Publicat el 16 de desembre de 2025 a les 12:24

La Policia Local de Barberà del Vallès ha detingut un individu a la zona nord del municipi després de ser sorprès amb diversos objectes sostrets recentment de l’interior de diferents vehicles estacionats en la zona. L’increment d’aquest tipus de delictes ha fet que el cos de seguretat, en coordinació amb els Mossos d’Esquadra, hagi activat un dispositiu especial de vigilància en espais públics i zones d’estacionament susceptibles de patir aquest tipus d’incidències. Aquesta intervenció s’emmarca, doncs, en un operatiu conjunt que té com a objectiu reforçar la seguretat i prevenir delictes contra el patrimoni.

En el moment de la detenció, els cossos policials van localitzar diversos dels objectes robats entre les pertinències de l’individu, fet que ha permès vincular-lo directament amb els fets investigats. El regidor de Policia Local i Seguretat Comunitària, Daniel González Cabrera, ha agraït la tasca “de la nostra policia i dels Mossos d'Esquadra i des de l’Ajuntament reafirmem el nostre compromís amb la seguretat ciutadana, mantenint i reforçant els dispositius necessaris per garantir la tranquil·litat del veïnat i la protecció dels seus béns".

