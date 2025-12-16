ARA A PORTADA
L’alça dels preus no frena el Nadal a taula: els restaurants esperen una bona campanya Marta Ordóñez
Així ha aconseguit el Parc Taulí de Sabadell reduir l'ús d'un milió de gots de plàstic Sergi Gonzàlez Reginaldo
L'oposició de Sabadell critica el "triomfalisme" de Marta Farrés: "On són els pisos que ha promès?" Albert Acín Serra
Enxampen un lladre que forçava vehicles aparcats a l'espai públic
Els agents el van sorprendre amb diversos objectes que constaven com a sostrets en diversos robatoris