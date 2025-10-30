ARA A PORTADA

Barberà del Vallès

Un tall en el subministrament elèctric paralitza els serveis municipals a Barberà

No es podran presentar escrits i sol·licituds al registre general de l'OAC i de l’Oficina del Dret a l’Habitatge de manera presencial

  • Ajuntament de Barberà -
Publicat el 30 d’octubre de 2025 a les 14:03

Aturada d'activitat municipal a Barberà del Vallès. L’Ajuntament ha informat que aquest divendres, 31 d’octubre, el funcionament dels serveis locals d’atenció a la ciutadania es veuran condicionats durant tota la jornada a causa d’un tall de subministrament elèctric programat per l’empresa distribuïdora a la xarxa elèctrica municipal. Això afectarà el funcionament dels sistemes informàtics de tots els equipaments municipals. En conseqüència, no serà possible la presentació d'escrits i sol·licituds al Registre general de l'OAC i de l’Oficina del Dret a l’Habitatge de manera presencial.

Tot i aquesta incidència, la Seu Electrònica continuarà operativa, i es podran presentar instàncies i sol·licituds a través del canal telemàtic. Durant el tall de subministrament elèctric, també estaran fora de servei les línies telefòniques de l'Ajuntament. Per qualsevol urgència, es podrà trucar a la Policia Local de Barberà del Vallès (937 190 090).

Un cop restablert el subministrament elèctric, els serveis municipals reprendran la seva activitat amb total normalitat. El consistori demana disculpes per les molèsties que aquesta situació pugui ocasionar i agraeix la comprensió i la col·laboració de la ciutadania.

Notícies recomenades