La IEM Can Serra tindrà un ascensor

Era una de les reivindicacions a Barberà i la demanda ja té llum verda. L’Ajuntament ha aprovat el projecte executiu per a la instal·lació d’un ascensor a la Instal·lació Esportiva Municipal (IEM) de Can Serra, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i garantir que totes les persones puguin gaudir plenament d’aquest equipament esportiu. Actualment, el pavelló disposa d’unes grades situades a la planta primera, a les quals només s’hi pot accedir mitjançant dos escales laterals. Aquesta situació fa que les persones amb mobilitat reduïda no puguin accedir-hi, fet que limita el seu dret a participar i gaudir de l’activitat esportiva en igualtat de condicions. Amb aquest projecte, valorat en una mica més de 100.000 euros, es preveu la instal·lació d’un ascensor i, si és necessari, l’adaptació de la zona de grades per assegurar una accessibilitat completa i segura.\r\n\r\nLa regidora d’Activitat Física i Esport, Susana González, ha explicat que “fer accessibles els equipaments municipals és una prioritat. No podem parlar de ciutat cohesionada si hi ha persones que encara troben barreres per accedir als espais públics”. Alhora, l'alcalde Xavier Garcés sosté que el projecte a Can Serra és un pas més per garantir que tothom pugui participar, gaudir i viure l’esport en igualtat de condicions. "L’accessibilitat és una inversió en qualitat de vida i en justícia social”. Aquest projecte s’emmarca en el PAM 2023-2027, i contribueix específicament a l’eix “Teixir una ciutat amb espais públics connectats, integrats i complets” i a l’objectiu de “Garantir que les persones amb diversitat funcional puguin fer ús dels espais, serveis i infraestructures d’acord amb els principis d’accessibilitat universal”.\r\n