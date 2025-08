Reforç a la Policia Local de Barberà

La Policia Local de Barberà del Vallès ha incorporat un nou agent a la seva plantilla, que passa així de 42 a 43 efectius, entre comandaments i agents. Aquesta incorporació s’emmarca dins l’objectiu de l’Ajuntament de continuar reforçant el cos policial de manera progressiva, per tal de garantir un servei de seguretat pública més eficaç, pròxim i adaptat a les necessitats de la ciutadania.

El regidor de Policia Local i Seguretat Comunitària, Daniel González Cabrera, defensa que “la seguretat és una prioritat per aquest govern, i per això mantenim el compromís d’anar incrementant gradualment els efectius de la Policia Local. Continuarem treballant per dotar el cos dels recursos humans i materials necessaris per garantir una ciutat segura, cohesionada i amb una convivència positiva”.

A més, fins el pròxim dimecres 20 d'agost es poden presentar la sol·licituds d'admissió al procés de selecció de personal de sis noves places d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

Aquestes actuacions se sumen a altres millores impulsades durant aquest any, com ara la incorporació de dues noves motocicletes de la marca SYM, que substitueixen vehicles que havien completat el seu període de servei després de quatre anys de rènting. La renovació de la flota policial respon a la voluntat d’oferir un servei més eficient i adaptat a les necessitats actuals del municipi. Amb les noves adquisicions, la flota de la Policia Local compta actualment amb 12 vehicles operatius.