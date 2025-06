Condemnat a 57 anys de presó per abusar i prostituir una cosina menor

L'Audiència de Barcelona ha condemnat un home a 57 anys de presó per abusar sexualment d'una cosina menor d'edat durant anys, a qui a més va prostituir i feia fer pornografia. També va abusar d'una altra cosina menor. Per això, aquest dijous se li ha comunicat la condemna per abús sexual continuat, inducció a la prostitució de menor d'edat, tinença de pornografia infantil i utilització de menor d'edat per a elaborar material pornogràfic. A més, li ha imposat prohibició d'aproximació i comunicació amb les dues víctimes. La sentència ha estat notificada aquest dijous al matí a l'acusat presencialment, que es trobava en llibertat condicional. Tot seguit, l'acusació ha demanat el seu ingrés a presó i el tribunal així ho ha acordat.

Segons els relats de les acusacions que ha acceptat el tribunal, des d’almenys el 2008 i fins al 2019, quan la cosina gran tenia de 6 a 17 anys, l’acusat, molt més gran que ella, va agredir-la sexualment. Primer li feia tocaments al pit i la vagina, i li deia que això era “normal”. Quan la nena ja tenia 9 o 10 anys, li va començar a introduir els dits a la vagina, al cap d’uns dos anys la nena li va practicar fel·lacions i amb 12 o 13 anys ja va ser penetrada vaginalment.

Imatges pedòfiles

A partir del 2015, quan la nena tenia 13 o 14 anys, el noi li va fer fotos despullada. Per saldar un suposat deute d’ella a ell perquè les fotos no les veiessin els seus pares, la va convèncer per mantenir relacions sexuals amb ell i amb ell i terceres persones. Així, la noia va haver de mantenir relacions sexuals vaginals i anals ell i vaginals i orals amb entre 15 i 20 homes entre 30 i 40 cops. En aquests últims casos, l’acusat cobrava diners als homes i alguns cops donava entre 10 i 20 euros a la noia. De fet, era ell qui publicava els anuncis oferint els serveis sexuals de la seva cosina fent-se passar per ella i dient que era major d’edat.

En moltes d’aquestes trobades sexuals entre ells dos o amb tercers, l’acusat feia fotos i gravava la noia despullada i mantenint relacions sexuals.

L’acusat va practicar fets similars amb una cosina més petita, nascuda el 2008 i també a partir dels 6 anys. La convencia per masturbar-se mútuament i li feia tocaments, i sovint feia fotos i vídeos de la nena.

La policia també va trobar milers de fotos i vídeos que l’acusat va descarregar-se d’internet amb imatges pedòfiles.

Un cas destapat el 2019

Tot es va descobrir el vespre del 4 de gener del 2019, quan la cosina més gran estava amb uns amics i va dir que havia de marxar amb una cosina a un cementiri de Badalona, cosa que va estranyar les seves amigues per l’hora que era. La noia s’havia deixat obert a l’ordinador d’una amiga el xat de whatsapp, i les amigues van comprovar que en realitat anava a una trobada sexual amb un desconegut a canvi de diners. Van trucar-li i la van fer tornar. Li van explicar el que havien descobert i tot i les súpliques d’ella, ho van explicar als seus pares. L’acusat va ser arrestat dies després i va estar en presó preventiva fins a principis de març de l'any passat.

Durant el judici, l'octubre passat, l’acusat va reconèixer els contactes sexuals amb les seves cosines, però va negar que induís la més gran a prostituir-se i que elaborés material pornogràfic. Abans del judici la defensa va intentar un pacte, admetent les agressions i la pornografia infantil, però no la prostitució, acceptant 12 anys de presó i una indemnització de 90.000 i 30.000 euros per a les víctimes. Però la víctima principal va descartar l’acord i el judici es va celebrar.