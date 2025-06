Barberà porta Raffaella Carrà, els Stones i altres bandes de tribut a la Festa Major 2025

Barberà del Vallès es prepara per viure quatre dies de celebració en gran. Serà del 4 al 7 de juliol, en una Festa Major que torna a reivindicar el talent local. La programació està marcada per la cultura popular i la tradició, però també és plena de concerts que volen portar a la ciutat algunes de les cançons icòniques que han marcat diferents generacions.

El tret de sortida serà el divendres a la plaça de la Vila. A partir de les vuit, la Colla Bastonera Les Romanes de l'Associació Ara i Sempre farà el pregó. Hi arriben després d'assolir un doble rècord mundial de Ball de Bastons. La posterior tronada a la plaça de García Lorca obrirà oficialment la festivitat, que espera la música en directe de diferents bandes.

El mateix divendres, a les onze, el concert tribut Ciao Raffaella promet recuperar cançons que van marcar una època a través de la veu de Rebeca Querol. En la mateixa plaça de la Vila, dissabte hi ha una cita amb Versión impossible: David Moreno i la seva banda tornen a Barberà per repassar les creacions de diferents artistes que segur que són reconeguts entre els presents. El triplet de concerts nocturns en l'emplaçament arribarà diumenge, a les onze, amb Smoking Stones. El nom ho diu tot: un exercici pels més nostàlgics, amb un estil propi per interpretar les grans cançons de rock.

Altres cites amb solera

Entre les cites imprescindibles, el programa presenta opcions genuïnes com l'Escalabirres, dissabte a la tarda, en una dosi d'escalada i bon ambient en l'espai jove. Una altra de les propostes clàssiques és la Cursa de Festa Major, diumenge al matí, a la IEM Can Llobet. La prova organitzada per la Unió Atlètica Barberà arriba a la vint-i-dosena edició. El mateix diumenge, al migdia, hi haurà un altre certamen, una mica més particular. Serà la catorzena edició de la cursa de cambrers i cambreres impulsada per Oasis Barberà, al passeig del Doctor Moragas. Per acabar la jornada, hi haurà nit de monòlegs amb Miguel Ángel Marín a la plaça de la Unitat.

Com és habitual, també hi haurà temps per a les entitats i colles locals, així com artistes barberencs que portaran el seu talent a escena aprofitant l'altaveu de la Festa Major. Destaquen la cercavila del dissabte a la tarda a la plaça de la Pau o la 32a trobada de gegants i capgrossos a la plaça de la vila, diumenge al matí. Com sempre, el Piromusical del dilluns al Parc Central, a partir de tres quarts d'onze, tancarà una cita que es presenta amb una eslògan: "la Festa Major més nostra".