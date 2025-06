El lloc on es formen els 'dobles' de Tom Cruise: "Som com una universitat enfocada a l'acció"

La nostra comarca té la piscina de rodatges més profunda d'Europa. L'afirmació no està recaragolada ni oposita a pescaclics del mes per atraure lectors. L'espai es troba a Barberà del Vallès, en unes instal·lacions que compten amb diferents àrees orientades a la formació de futurs professionals de les escenes d'acció. Allà es preparen els actors per a caure per unes escales, rebre l'impacte d'una bala al pit o caure a les profunditats de l'oceà. Tot, des de la ficció i amb la seguretat com a primer manament del guió.

Una escena rodada amb un dels alumnes d'In Extremis

Cedida

La companyia In Extremis és al municipi vallesà des de fa una dècada. El projecte, però, va arrencar fa quinze anys i s'ha anat enfocant cada cop més a la branca de l'especialista, fins a construir fa un any la piscina amb funcions de plató. "L'empresa, principalment, se centra en els efectes especials. Al principi, els cursos eren intensius, molt reduïts i de pocs dies. S'ha anat ampliant, amb l'ajuda de l'ESCAC, per tenir aquí el primer curs reglat d'especialistes de cinema i acció al món", sintetitza David Honrubia, cap d'estudis i coordinador dels cursos que es fan en l'emplaçament. A la 'facultat' hi arriben per a millorar les seves habilitats corporals i orientar les aptituds des d'una perspectiva professional. "Hem integrat els requisits en un pla docent que empari la formació i l'aprenentatge", apunta. Un dels reptes és fer entendre a tothom que allà es preparen per a una feina i que existeix un risc real. Cal rigor.

Com és el dia a dia?

El curs d'especialistes dura dos anys i té sis professors. Les assignatures, més d'una desena, són gairebé totalment pràctiques i posen en el punt de mira conceptes com la caiguda, el control espacial o la interpretació a partir de l'acció. "Aquí hi ha poca comèdia", riu. La titulació obre les portes al món del cinema, les sèries, la publicitat o altres disciplines. "Tothom pensa en la gran pantalla, però hi ha moltes més sortides vinculades a la ficció i espectacles en viu que demanen aquest tipus de professionals. Ens contacten de diferents països per trobar perfils així", exposa.

Alumnes d'In Extremis a les instal·lacions de Barberà

David Chao

L'Alejandro i la Joana són dels dos practicants que ajustaven la tècnica abans de tancar el curs. "Vaig fer un canvi de vida. La meva edat no és la normal aquí. En tinc 36 i volia dedicar-me a una cosa que m'omplís", diu ell. "Sempre he sigut molt moguda. A través de les xarxes vaig trobar aquest lloc i m'hi vaig ficar de ple, sense por", especifica ella. L'objectiu compartit: professionalitzar-se per formar part de rodatges. "Quan hi ha una càmera, em transformo", avisa ell.

Alumnes d'In Extremis a les instal·lacions de Barberà

David Chao

El gimnàs d'In Extremis està obert a les tardes per a usuaris que no tenen res a veure amb la formació. Als matins esdevé el campus de l'Escac Action Academy. "Tothom sap que qui cau en una pel·lícula és un doble. Aquests són els que es formen aquí", detalla el responsable acadèmic. Entre els rodatges que han comptat amb un repartiment amb segell 'in extremis' hi ha escenes de produccions audiovisuals com 'Bird Box', 'Mano de Hierro' o 'Los sin nombre'. "A nosaltres se'ns truca per morir. De moment, no he sobreviscut en cap projecte", ironitza el David. Alguns continguts audiovisuals encara no es poden avançar, però ja han estat gravats.

El Water Tank

El programa inclou els cursos de l'empresa Scuba Stunt Services a la zona del plató aquàtic. El director del Water Tank -com el coneixen a la nau- és Albert Rovira. En realitat, a ell ningú l'anomena així. "Si em dius Albert potser no em giro. Tothom em coneix com a Urtus". Amb 48 anys, porta mitja vida sota l'aigua. Iniciat professionalment en la construcció, després de quinze anys en el món del cinema subaquàtic va decidir fer una aposta durant una tarda fent un cafè. "Sempre havíem tingut problemes per rodar sota l'aigua. Les opcions, sigui al CAR o a Montjuïc, són piscines profundes, però que s'han d'adaptar i tenen unes limitacions evidents per a un rodatge". Després d'analitzar les produccions que s'havien de traslladar fora, es van tirar a la piscina. El tracte amb Lluís Rivera, propietari i pilar del projecte empresarial, va permetre fer-ho realitat. El secret, diuen en les instal·lacions, és trobar el lloc i anticipar-se a aquells que tenen idees similars. I ells no van dubtar.

El Water Tank, la piscina de rodatges a Barberà

David Chao

Un any i quinze dies després d'aquell fructífer cafè s'estrenava la piscina, pensada per a cobrir totes les necessitats del sector. Són vint metres de llarg, setze d'ample i deu més de profunditat -amb dos nivells-, la més profunda del continent dissenyada com a plató de cinema subaquàtic. N'hi ha d'altres, admeten, però són específiques per a apneistes o altres pràctiques. "Es fa publicitat, sèries, televisió, pel·lícules i la part de l'escola d'especialistes de cinema. Un vessant únic amb l'ESCAC per fer formació dels futurs especialistes", destaca l'Urtus. Allà s'ha precipitat un cotxe des d'un penya-segat, entre altres preses impactants. També s'hi podran endinsar els submarins més icònics del setè art. No volen tancar cap porta.

No posar límits a la imaginació

"L'objectiu és crear el millor alumne. Amb totes les possibilitats obertes", coincideix Aritz Lekuona, director de màrqueting de l'ESCAC. "És el nostre ADN com a centre. I la filosofia de l'espai", sosté sobre les sinergies creades. Una mentalitat que persegueix sempre la generació d'expressions artístiques infinites i la voluntat de donar cabuda a totes les propostes. Una finestra oberta a crear escenes -no només amb actors, sinó també des del prisma de la direcció i altres àmbits- sense límits. Perquè tothom que passa per allà surti amb més eines i coneixements.

El Water Tank, la piscina de rodatges a Barberà

David Chao

De moment, la companyia In Extremis compta amb quatre naus. Un dels platós està a Sabadell, en unió amb la productora Twentyfour Seven per poder desenvolupar projectes amb segell propi. Ja s'hi han rodat alguns anuncis, com un de Coca-Cola, tot i que encara cal enllestir alguns detalls. Potser aviat hi passaran els futurs dobles de Tom Cruise. Professionals formats per perdre la por de rebre un tret al pit o a caure d'un edifici de vint metres. Escenes que entrenen cada dia en l'ecosistema propi construït a Barberà del Vallès.