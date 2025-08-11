Xavier Alemany, gerent de Via Sabadell

El centre comercial Via Sabadell ha reobert aquest dilluns després de gairebé tres mesos tancat per l'esfondrament que va deixar una víctima mortal. El gerent del centre, Xavier Alemany, explica al Diari com han actuat durant els mesos posteriors a l'accident mortal i quines mesures de prevenció i actuació s'han dut a terme perquè no torni a succeir un esfondrament com el que hi va haver el passat 20 de maig.
Aquest matí heu reobert 83 dies després de l'esfondrament. Com han sigut aquests gairebé tres mesos?
Han sigut molt intensos. Hi ha hagut molta activitat per donar garanties de seguretat als usuaris que visitin Via Sabadell. S'ha treballat intensament amb molts equips implicats i l'ajuda de molta gent fins que al final hem aconseguit aquest certificat de solidesa i el Decret d'obertura emès per l'Ajuntament de Sabadell que permet l'accés a tots els edificis del centre comercial.
Què va causar la caiguda de la placa de formigó?
La part de la façana afectada tenia un sistema de construcció en el qual les lloses estaven penjades, i no recolzades a sobre del forjat. L'anclatge que subjectava aquestes lloses és el que va cedir, entenem que per una errada d'instal·lació en el moment de la construcció, i amb el temps va acabar col·lapsant. És una solució absolutament homologada, però si no està executada a la perfecció, durant el temps s'inclina i acaba col·lapsant, com va passar aquí, malauradament.
Com és que l'edifici va anar superant les revisions periòdiques i no es va veure l'errada en cap moment?
L'ancoratge no és accessible, i per això no hi havia registres que en determinessin l'estat perquè es troba entre dues parets que n'impossibiliten l'accés. L'edifici no ha donat senyals d'errada en cap moment fins que va arribar a un punt que la inclinació és suficient perquè el col·lapse s'acceleri geomètricament. És a dir, arriba un punt que la inclinació fa que augmenti la velocitat de la degradació i no es pot aturar el col·lapse. Evidentment, totes les plaques que tenien aquest tipus de subjecció s'han retirat.
Tècnicament, què s'ha dut a terme per arreglar l'estructura?
Retirar totes les plaques i crear una nova estructura d'Aquapannel –una placa de ciment lleuger que s'usa en exteriors com façanes. Un cop s'ha instal·lat això, el nostre arquitecte ja va poder generar el certificat de solidesa perquè, posteriorment l'Ajuntament de Sabadell emetés el decret que confirmava l'obertura del centre comercial. A més, en els pròxims mesos, abans de Nadal, s'instal·larà una capa addicional metàl·lica que serà un component purament estètic.
Respecte als altres edificis, s'han revisat exhaustivament?
No tenien el mateix sistema d'ancoratge, perquè es van fer en moments diferents i amb empreses responsables diverses, però tots han passat revisió. Tot i ser solucions arquitectòniques diferents, però, els arquitectes ho han analitzat tot i s'han elaborat els informes corresponents que han permès la reobertura del centre comercial.
Centrant-nos en la part humana de l'incident: com es va actuar amb la família de la víctima des del centre comercial?
Hem volgut tenir un perfil molt baix, comunicar-nos amb ells i donar tot el suport necessari durant aquest procés. S'ha anat fent un seguiment via equips legals amb la màxima prudència i hem mantingut una postura de respecte i disposició en tot moment.
Dels treballadors afectats, què se'n va fer?
Hi ha diverses empreses involucrades. En total hi ha 140 treballadors a l'Edifici B, aproximadament, i cadascuna ha tingut una solució diferent: recol·locar-los a diferents botigues, fer ERTES temporals o aprofitar aquesta aturada per reformes internes. Tot i això, són treballadors seus i no hi hem pogut intervenir perquè són gestions internes. No ens pertoca decidir què ha hagut de fer cada empresa amb els seus treballadors.
I de les empreses que van haver de tancar?
Cada cas és diferent. Algunes d'elles, però, han posat molt de la seva part i han sigut una peça clau per poder executar les obres en menys de tres mesos. Ens han posat a disposició treballadors seus que ens podien ajudar en les obres i ha agilitzat el procés de reobertura.
Quina resposta del públic creieu que tindrà la reobertura?
Pel que he anat parlant amb la gent, els usuaris recurrents de Via Sabadell en tenen ganes. Per a molts és el seu centre i volen fer vida normal. Evidentment, amb garanties absolutes de què serà segur venir a comprar-hi.
Us preocupa que quedi durant uns anys una mala imatge del centre comercial?
Hem fet el que havíem de fer. Estem treballant intensament per garantir la seguretat dels usuaris, però, evidentment, la gent és plenament lliure de dir el que vulgui i hi ha coses que no podem gestionar. Confiem que la gent voldrà tornar i els rebrem amb els braços oberts.
Econòmicament, heu notat una davallada en el conjunt del centre comercial?
No tenim dades de venda de cada establiment, però és evident que hi ha hagut un efecte. No deixa de ser una part important de l'oferta comercial de Via Sabadell.
Ha afectat els establiments dels altres edificis el que va succeir a l'edifici B?
Sens dubte. Hi ha hagut menys afluència, per exemple, i segur que s'ha vist reflectit en les vendes. No pot ser d'una altra manera.
Què espereu de la represa de la normalitat de Via Sabadell?
Normalitat i res més que això. Obrir, fer vida normal i que no torni a passar mai més.