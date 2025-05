Un mort en un greu esfondrament al centre comercial Via Sabadell

Un home, veí de Rubí, ha mort en un greu esfondrament al centre comercial Via Sabadell. El fatal incident ha deixat ferits de menor consideració i hi ha diverses persones ateses en un dels punts de l'emplaçament arran del succés, segons han confirmat fonts dels cossos d'emergències, que s'han desplaçat per treballar en l'indret.

L'avís ha arribat pocs minuts abans de les quatre de la tarda, quan s'ha produït el despreniment d'un bloc de formigó d'una botiga de mobles, en la part posterior del primer pis. Desgraciadament, l'element ha colpejat la víctima, que ha perdut la vida en el lloc. El tros, de grans dimensions, ha quedat a la via pública, on hi ha l'aparcament, generant el desconcert dels presents. Un testimoni havia alertat que almenys hi havia una persona atrapada, que ha acabat perdent la vida.

Naus com la del MediaMarkt, Galerías del Tresillo o Muebles Boom -l'establiment on ha caigut la paret- han quedat afectades, plenes de runa. Ràpidament, s'ha aturat l'activitat, mentre els diferents efectius treballaven per donar resposta als presents, entre corredisses i incertesa. "Estava treballant en línia des del Viena i he sentit un cop. De seguida han desallotjat la gent. Ara estic esperant que em deixin treure el cotxe de l'aparcament", explicava el Jorge, un dels testimonis.

Ampli desplegament

Sis dotacions de Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, la Policia Municipal i almenys quatre unitats del SEM s'han coordinat amb la seguretat del centre comercial davant el fet. El lloc ha quedat desallotjat i el perímetre evacuat s'ha ampliat de seguida per garantir la seguretat dels presents i evitar més danys. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, s'ha desplaçat fins a l'indret en conèixer la gravetat de la notícia. Tot el perímetre està precintat pels Mossos i Bombers, que estan acompanyant les persones que han estat desallotjades i tenen el cotxe a la zona de l'accident, amb el pàrquing al davant.

A l'espera del balanç oficial i que es puguin determinar les causes de l'esfondrament, bona part dels locals comercials al polígon de Sant Pau de Riu-Sec han quedat tancats per als compradors. Molts han abandonat el lloc amb la por encara al cos. El dispositiu continua en marxa i s'espera l'arribada de l'arquitecte municipal per valorar els danys en l'estructura de l'equipament. La investigació oberta determinarà què ha passat perquè part de l'estructura s'hagi desprès.

El Centre Comercial Via Sabadell, format per set edificis i tres plantes, es va construir l'any 2012. Des d'aleshores, ha acollit diferents empreses i cadenes comercials. El novembre de l'any passat, va canviar de mans. M Core Spain, en aliança amb el fons BN Capital Partners, anunciava la compra del 62% del parc, que representa un total de 37.000 metres quadrats llogats a vint operadors. En les pròximes hores s'esperen més detalls sobre el tràgic succés.

Una placa de 12 metres d'alçada

Encara és d'hora per saber què ha passat a Via Sabadell. El cap territorial de bombers Jordi Massagué ha explicat que es tracta d'una placa de formigó de tancament d'una nau que s'ha desprès per causes que ara investiguen bombers i tècnics de l'Ajuntament de Sabadell. La placa feia 12 metres d'alçada i sis d'ample. Però la investigació segueix en marxa i no s'ha aclarit encara què ha pogut passar la tarda d'aquest 20 de maig al voltant de les 15:52h, que és l'hora que bombers ha rebut l'avís. "Pot ser per diferents patologies de la construcció, no és habitual, però es pot arribar a produir", ha dit Massagué.

La placa ha caigut sobre un veí de Rubí que quan han arribat els bombers ja estava mort. Bombers ha aixecat la placa que s'ha després amb una grua i s'ha certificat la defunció. La persona finada anava acompanyada d'una altra, que ha estat atesa in situ per part del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha comparegut a la zona, on també s'hi han desplaçat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, i l'alcalde de Badia, Jordi Martínez. Per part del govern local també s'hi han presentat els tinents d'alcaldessa d'Urbanisme i Comerç, Adrián Hernández i Montse González respectivament.

Farrés ha traslladat el condol a la família del difunt i ha agraït l'actuació dels serveis de seguretat i emergències. L'alcaldessa ha indicat que "s'està coordinant l'operatiu i fent avaluació del conjunt".

La zona afectada és on hi ha la botiga Galerías del Tresillo, al costat de la qual hi ha Conforama i Mercadona. També s'ha desallotjat la nau del seu davant, on hi ha Wala i MediaMarkt, per exemple. El succés ha mobilitzat vuit dotacions de bombers, i diverses unitats del SEM, la Policia Municipal i Mossos d'Esquadra.

Fotos de Juanma Peláez:

